CHP'li Tanrıkulu'ndan Hazine ve Maliye Bakanı'na: 159 ton altın rezervi farkı olduğu iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelttiği soru önergesinde, "Türkiye Merkez Bankasındaki altın rezervinin toplam tutarının 879,2 ton olarak raporlarda belirtildiği ve Merkez Bankası Başkanının katıldığı bir programda Merkez Bankasındaki altın rezervinin 720 ton olduğunu ifade ettiği göz önüne alındığında arada oluşan 159 ton altın rezervi farkının gerekçesi nedir?" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, "Dünya Altın Konseyinin Nisan 2021 Raporunda Türkiye Merkez Bankasındaki altın rezervinin 515,2 ton olarak gözüktüğü ve 2017 yılı Mayıs Ayından itibaren Türkiye’deki ticari bankaların elindeki altın rezervlerini daima Merkez Bankası rezervleri dışında gösterdiklerine dair haberler basına yansımıştır. Bahse konu altınların ticari bankalar hesabına Türkiye Merkez Bankasında durduğu ve altın miktarını Dünya Altın Konseyi tarafından Nisan 2021 tarihinde açıklanan resmi raporda 364 ton olarak belirtildiği göz önüne alındığında ortaya çıkan toplam tutar 879,2 tondur. Ancak Merkez Bankası Başkanı ise katıldığı bir programda Merkez Bankasındaki altın rezervinin 720 ton olduğunu belirtmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Tanrıkulu, Bakan Elvan'a şu soruları yöneltti:

"Bu bağlamda;