CHP'li Tanrıkulu'ndan Gercüş'teki cinsel istismar iddiasıyla ilgili Adalet Bakanı Gül'e tek soru

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin 15 yaşında bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, dosyaya getirilen gizlilik kararının kaldırılıp kaldırılmayacağını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili açıklama yaparak bir kişinin tutuklandığını duyurdu. Öte yandan dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Gül'e soru önergesi veren CHP'li Tanrıkulu, "15 yaşındaki çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunun ortaya çıktığı, çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. ve V.A. adlı iki erkeğin cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı, Savcılığın şüphelilerden M.A'nın tutuklandığını açıkladığı, soruşturmada aralarında uzman çavuş, polis, korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği ancak 11 erkeğin soruşturma dosyasına eklendiği de yine basına yansıyan haberler arasındadır" dedi.

Bakan Gül'e tek soru yönelten CHP'li Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"15 yaşında bir çocuğun aralarında kamu görevlilerinin de olduğu iddia edilen kişilerin sistematik şekilde cinsel istismarlarına uğraması akabinde dosyaya getirilen gizlilik kararı ile gelişmelerin kamuoyundan gizlenmesi toplumda derin infial yarattığından, kamuoyunun şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla dosyada gizlilik kararı kaldırılacak mıdır?"