CHP'li Tanrıkulu'ndan "gazetecilere saldırılar araştırılsın" önergesi: Faillere ne tür yasal işlemler yapıldığı kamuoyuna açıklansın

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de gazetecilik mesleğinin günden güne daha "tehlikeli" bir hal aldığını söylerken, gazetecilere yönelik saldırıların Meclis tarafından araştırılmasını talep ederek TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Tanrıkulu, "Son 18 yılda saldırıya uğrayan gazetecilerden ve siyasetçilerden kaçının faillerinin yakalandığı ve bahse konu failler hakkında ne tür yasal işlemler yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son yıllarda artan gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin 'Meclis Araştırması Önergesi' verdi.

Tanrıkulu, son yıllarda gazetecilere yönelik saldırıları ve son olarak gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde 25 kişilik grup tarafından yapılan saldırıyı hatırlattı.

TIKLAYIN - Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!

Tanrıkulu, önergesinde, "Yapılan saldırılar akabinde ya olayın faili meçhul kalması ya da saldırganların serbest bırakılması ile öne çıkan cezasızlık politikası AKP Hükümetleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde muhalif görülenleri sindirmeye yönelik gözdağı niteliğinde gerçekleştirildiği iddialarını gündeme getirmektedir. Bahsi geçen gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek, saldırıda bulunanlara dönük bir yasal süreç başlatılmışsa, yasal sürecin akıbeti ile ilgili olarak kamuoyu da bilgilendirilmelidir" dedi.

Tanrıkulu şöyle devam etti:

"Gazetecilerin ve siyasetçilerin hedef olarak seçilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından önlem alınıp alınmadığına dair sorular gündeme gelmiştir. Son 18 yılda saldırıya uğrayan gazetecilerden ve siyasetçilerden kaçının faillerinin yakalandığı ve bahse konu failler hakkında ne tür yasal işlemler yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

Ayrıca yine son 18 yılda kaç gazetecinin öldürüldüğü ve faillerinin yakalanıp yakalanmadığı ve öldürülen gazetecilerden kaçının failinin meçhul kaldığı da izaha muhtaçtır.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından hazırlanan 2020 yılı Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer almıştır.

Türkiye’de gazeteciler cezaevine girmekte ve on bine yakın gazeteci, AKP’nin siyasi operasyonları sonucu işsiz bırakılmış durumdadır. Yüzlerce basın kuruluşunun kapatıldığı bir ortamda, iktidar yanlısı yayın yapmayan tüm gazeteciler yoğun bir baskı ve sansür ortamında olup ayrıca saldırıya uğramaktadır.

Gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi, saldırıda bulunanlara dönük yasal süreç başlatılması ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına gerekli her türlü önlemin ivedi alınması amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü 'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."