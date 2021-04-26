T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanı'na: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bir yargılama yapılıyor mu sanıyorsunuz?

26 Nisan 2021 14:52

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e  seslenerek, Kobani davasına ilişkin olarak, "Bu ülkenin Adalet Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bir yargılama yapılıyor mu sanıyorsunuz?" düşüncesini dile getirdi.

Tanrıkulu paylaşımında, "Bu ülkenin Adalet Bakanı olarak Sincan'da 22. ACM'de devam eden duruşmada bir yargılama yapılıyor mu sanıyorsunuz? Adalet için zerre kadar kaygınız varsa mahkemenin görünümünü, başkanın tutumunu yazılı ve görüntülü kayıtlardan izleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Kobani davası başladı | Selahattin Demirtaş: Buraya susmaya değil konuşmaya geldik

 

CHPSezgin TanrıkuluAdalet BakanıAbdulhamit Gül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24