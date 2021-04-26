CHP'li Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanı'na: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bir yargılama yapılıyor mu sanıyorsunuz?

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e seslenerek, Kobani davasına ilişkin olarak, "Bu ülkenin Adalet Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bir yargılama yapılıyor mu sanıyorsunuz?" düşüncesini dile getirdi.

Tanrıkulu paylaşımında, "Bu ülkenin Adalet Bakanı olarak Sincan'da 22. ACM'de devam eden duruşmada bir yargılama yapılıyor mu sanıyorsunuz? Adalet için zerre kadar kaygınız varsa mahkemenin görünümünü, başkanın tutumunu yazılı ve görüntülü kayıtlardan izleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

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