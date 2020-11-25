CHP'li Tanrıkulu'ndan '25 Kasım' raporu: 15 günde TBMM'de kadın cinayetlerinden 57 saniye söz edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü Raporu hazırlayarak TBMM’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ‘acımasız bir umursamazlık içinde’ olduğunu ifade etti. Rapora göre TBMM Genel Kurulu’nda 1-15 Ekim 2020 tarihleri arasında kadın cinayetlerinden söz edilen süre 57 saniye oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre 2013-2020 döneminde en az 907 kadın işçi, iş cinayetleri sonucunda yaşamını yitirdi, 2020 yılının ilk on ayında 246 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 151 kadının ölümü ise “kuşkulu” bulundu.

Raporda, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanmadığı ifade edilerek, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaşamın her alanında kendisini gösteriyor. Kadın işçiler erkeklere göre daha fazla sömürülüyor. Erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31 fazla. Her dört kadından sadece biri istihdamda yer alıyor” ifadeleri yer aldı.

Kadınlara yönelik şiddetin pandemi sürecinde arttığına dikkat çekilen raporda, “Pandemi sürecinde erkeklere oranla daha fazla kadın işsiz kaldı. Yine bu süreçte kadınların karşılaştığı sorunlara karşı yeterli önlem alınamıyor. Kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en büyük fark ev-iş dengesi ve artan şiddet bağlantılı” diye belirtildi.

Raporda, son 8 yılda en az 907 kadın işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Meclis çatısı altında da sağlanamadığına yer verilen raporda, TBMM’nin 1-15 Ekim arasındaki çalışmalarına ilişkin ilk raporun sonuçları özetle şöyle: