CHP'li Tanrıkulu'ndan 21 Eylül Uluslararası Barış Günü açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu günün Koronavirüs salgını, ekonomik kriz, kadın cinayetleri ve nefret suçlarının gölgesinde kutlandığını söyledi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Tanrıkulu, Birleşmiş Milletlerin (BM), barış gününde dünya çapında çatışmaların önlenmesini ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, “Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki 'Barış Çanı' çalınmaktadır. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretilmiştir. Çanın üzerine ‘Yaşasın Tam Dünya Barışı’ yazısı kazınmıştır. Ancak genel olarak 1 Eylül 'Dünya Barış Günü' olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

"Ortak düşmanımız yorulmak bilmez bir virüstür"

Bu yılın barış günü temasının Birleşmiş Milletler tarafından “Birlikte Barışı Şekillendirmek” olarak belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, 21 Eylül nedeniyle BM internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme notuna yer verildi.

Açıklamada yer alan bilgilendirme notunda şu ifadeler yer aldı: “Bu yıl birbirimizin düşmanı olmadığımız her zamankinden daha açık hale geldi. Aksine, ortak düşmanımız, sağlığımızı, güvenliğimizi ve yaşam biçimimizi tehdit eden yorulmak bilmez bir virüstür. Covid-19 dünyamızı kargaşaya sürükledi ve zorla bize gezegenin bir bölümünde olanların her yerdeki insanları etkileyebileceğini hatırlattı.”

"TTB'nin hedef alınması, kadın cinayetleri, tutuklamalar..."

Tanrıkulu, açıklamada Türkiye’de 1 Eylül ve 21 Eylül'de Barış Günün'ün AKP iktidarının toplumu salgın, ekonomik kriz, kadın cinayetleri, nefret suçları ile karşı karşıya bıraktığı bir ortamda kutlandığını belirterek, şunları kaydetti: “21 Eylül Barış Günü’nde Türk Tabipleri Birliği hedef gösterilmektedir. Sokakta vatandaşı döven polisler göreve iade ediliyor, kadın cinayeti işleyenler, tecavüzler gözaltına alınıp, tutuklanıp akabinde serbest bırakılıyor. Savaşsız, demokratik, çok sesli bir Türkiye ve dünya için mücadele eden tüm insanların Barış Gününü kutluyorum.”