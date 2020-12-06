CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadına yönelik şiddeti Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, kadına yönelik şiddet olaylarını araştırmak, incelemek ve önlem alınmasını sağlamak için İnsan Haklarını İnceleme bünyesinde Alt Komisyon oluşturulmasını istedi.

CHP'li Tanrıkulu, TBMM'ye, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi sundu. Tanrıkulu, son 10 yılda özellikle kadın cinayetlerinde tehlikeli bir artış meydana geldiğini belirterek, "İnsan Haklarını İnceleme Kanununda değişiklik yapılarak kadına yönelik şiddet olaylarını araştırmak, incelemek ve önlem alınmasını sağlamak için sürekli görev yapması gereken İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun oluşturulmalıdır" dedi.

Anka'da yer alan habere göre, Tanrıkulu, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik artan şiddet ve istismara dikkat çekerek, "Anne ve babalar son yıllarda yaşananlardan dolayı özellikle kız çocuklarını yalnız başına sokağa bile çıkaramayacak duruma gelmişlerdir" diye konuştu.

Tanrıkulu'nın kanun değişikliği teklifi şu ifadeleri içeriyor:

"- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından, kadına yönelik şiddet olaylarını araştırmak ve takip etmek amacı ile "İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu" oluşturulur.

- Alt komisyonun üyeliklerine her yasama dönemi için bir seçim yapılır.

- Alt Komisyonda siyasi partiler eşit oranda temsil edilir.

- Komisyonun üye sayısı, görev, yetki, çalışma usul ve esasları İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca düzenlenir."