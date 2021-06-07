CHP'li Tanrıkulu, hedef gösterildiğini söyledi, tepki gösterdi: Adamlar parlamentoda milletvekili ama trolleri yönlendiriyorlar

CHP'li Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de çocukların yaşam hakkıyla ilgili geçen hafta pazartesi günü yaptığı açıklama nedeniyle hedef gösterildiğini söyledi. "Adamlar parlamentoda milletvekili ama trolleri yönlendiriyorlar, ondan sonra o yönlendirme ile bir siyasi baskı aracı olarak kullanmaya çalışıyorlar" diyen CHP'li Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelmiş olduğu nokta bakımından da çok üzücü" diye konuştu.

2014-2020 yılları arasında 123 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Tanrıkulu, Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da yaşanan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Enes Ata’ya, Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’a ve zırhlı araçların çarparak ölümlerine neden olduğu 17 çocuğa değinmişti. Açıklamasının ardından trol hesaplar üzerinden hedef gösterildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Sezgin Tanrıkulu işte Türkiye çocukları öldürüyor diye bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya siyasetçilerin öncülüğünde başlatıldı maalesef" diye belirtti.

Sezgin Tanrıkulu şunları söyledi:

"Bize ekran yasağı var uzun zamandır. Cevap hakkımızı bile kullanamıyorduk. Şimdi birkaç kanala çıkma imkanımız var ama esas itibariyle burada biz mağdurların, masumların sesi olmaya çalışıyoruz. Ezilenlerin sesi olmaya çalışıyoruz ve bu mağduriyetler ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Her hafta insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak ta bir tablo burada sunmaya çalışıyorum. Evet biliyorum rahatsız ediyorum. Kimleri rahatsız ediyorum? İnsan hakları ihlalcilerini rahatsız ediyorum esas itibariyle. Bu iktidarın mensuplarını rahatsız ediyorum, bu zalimleri rahatsız ediyorum, bu zulmedenleri rahatsız ediyorum. Tabii ki onların örgütledikleri bir trol çetesi var. Herkesin bildiği bir trol çetesi. Tabi kötü olan bu trol çetesinin yani bazı siyasetçiler tarafından, kendilerine siyasetçi denilenler tarafından yönlendirilmiş olmaları, en kötüsü bu tabi. Adamlar parlamentoda milletvekili ama trolleri yönlendiriyorlar, ondan sonra o yönlendirme ile bir siyasi baskı aracı olarak kullanmaya çalışıyorlar.

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelmiş olduğu nokta bakımından da çok üzücü"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu duruma düşmesinden bir siyasetçi olarak üzgünüm. Yani doğru dürüst siyaset yapılır, eleştiririz, mücadele ederiz. Ama trollerden medet uman, siyasetçileri trollerle baskı altına almaya çalışan, hedef gösteren bir tarza bürünmüş olması ve bunları da milletvekilleri aracılığı ile yapmış olması gerçekten çok üzücü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gelmiş olduğu nokta bakımından da çok üzücü. Yani insanlar belki buna sevinirler çünkü siyasi rakibimiz. Düştükleri durum bu, yani berbat bir durum. Üzülüyorum siyaset adına ve Türkiye adına üzülüyorum. Neden diyeceksiniz. Bakın ben geçen hafta pazartesi günü yine burada yayın yaptım. O yayında insan hakları ihlallerine dikkat çektim ve onlardan birisi de çocuklardı, Türkiye'deki çocukların ölümleriydi. Yani o görüşlerimin arkasındayım tabii ki bir adım da geri atmam, çünkü ben ne söylediğimi ve sözümün nereye gideceğini çok iyi hesaplayan birisiyim aynı zamanda bir siyasetçi olarak ta bir hukukçu olarak da. Pazartesinden cuma gününe kadar herhangi bir şey olmadı.

"Rahatsız etmeye devam edeceğiz"

Cuma günü bot hesaplardan Sezgin Tanrıkulu işte Türkiye çocukları öldürüyor diye bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya siyasetçilerin öncülüğünde başlatıldı maalesef. Sonra işte hedef gösterildik falan filan... Bunlar yani bunlardan korksaydık eğer ya da çekinseydik bugün burada olmazdık. Söylemeye de devam edeceğiz. Bakın ben esas itibariyle çocukların öldürüldüğünü ifade ettim Türkiye'de. Evet bizim tespit ettiğimiz kadarıyla 2014 yılından 2020 yılına kadar 123 çocuk yaşamını yitirmiş,123 çocuk. Şimdi toptan bir biçimde bütün bu çocuklara terörist deniyor ve biz çocuklar arasında da bir ayrım yapmadık. Ben geçen haftaki konuşmamda hem Eren Bülbül'e hem de Yasin Börü'ye dikkat çektim ve çocuklar ölmesin dedim. Ama toptan bir biçimde çocuklar teröristtir dendi ve trol hesaplar harekete geçtiler. Bunları söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz."