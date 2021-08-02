CHP'li Tanrıkulu: Ekonomisi geçen yıllarda iflas eden Yunanistan'ın envanterinde 39 yangın söndürme uçağı var

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin birçok noktasında söndürülemeyen orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da geçen hafta itibariyle 58 yangın çıkmış, İtalya'da 299 yangın çıkmış, Yunanistan'ın yüzölçümü Türkiye'nin 6'da biri kadar. 58 yangın. Türkiye'de 100 küsür, 105 yangının çıktığı ve bunlardan 8'nin halen devam ettiği bilgisi var bu ortam içerisinde. Yunanistan'da 58 yangın çıkmış fakat bir rakam vereceğim sadece: Yunanistan'ın envanterinde, beğenmediğimiz, küçümsediğimiz, ekonomisi geçen yıllarda iflas eden Yunanistan'ın envanterinde 39 yangın söndürme uçağı var, 39! Türkiye'de "0", " ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, MST TV'de gündeme ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Tanrıkulu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye gerçekten yanıyor. Her sene tabi bu ortam içerisinde küresel iklim değişikliğinin de yol açtığı nedenlerle dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de yangınlar çıkıyor. Mesele yangının çıkmasında değil, mesele yeterli önlemin alınıp alınmamasında ve hazırlıklı olup olmamakta aynı zamanda ama Türkiye'nin yeterli bir hazırlığının olmadığı çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Yani itfaiye erleri, yurttaşlarımız canlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar ama teknik bakımdan, bu yangınları söndürme bakımından bir planlama, yönlendirme açısından Hükümetin becerisi bir kere daha ortaya çıktı ve bunlar da açık bir biçimde itiraf ediliyor aynı zamanda. Neden bunları söylüyorum? Bu sabah itibariyle okuduğum yazılardan çıkardığım sonuçlar var. Hep ifade edildi Türkiye'nin yangın söndürme uçakları niye yok? Türk Hava Kurumu neden atıl hale getirildi, kayyum atandı ve Türk Hava Kurumunun filosunda bulunan uçaklar neden kullanılmaz hale getirildi aynı zamanda, bunlar bugüne kadar hep soruldu. Şimdi Türkiye ile İtalya Yunanistan aynı kuşak içerisinde. Yunanistan'da geçen hafta itibariyle 58 yangın çıkmış, İtalya'da 299 yangın çıkmış, Yunanistan'ın yüzölçümü Türkiye'nin 6'da biri kadar. 58 yangın işte Türkiye'de 100 küsür, 105 yangının çıktığı ve bunlardan 8'nin halen devam ettiği bilgisi var bu ortam içerisinde. Yunanistan'da 58 yangın çıkmış fakat bir rakam vereceğim sadece: Yunanistan'ın envanterinde, beğenmediğimiz, küçümsediğimiz, ekonomisi geçen yıllarda iflas eden Yunanistan'ın envanterinde 39 yangın söndürme uçağı var, 39! Türkiye'de "0", Tarım ve Orman Bakanının beyanıyla."

"İnsanların yüreği yanıyor"

"Erdoğan da itiraf etti, Türk Hava Kurumunun uçakları kullanılmaz halde, onları bekletirseniz, teknik bakımını yapmazsınız tabi ki atıl hale gelecekler. Bakın 34 Milyon TL eğer bir onarım bedeli yapılsa çok rahatlıkla bu uçaklar, filoda bulunan bu uçaklar kullanılabilir hale gelebilirmiş ama maalesef getirilmedi. Rus uçaklarına ise 2 yılda ödenen para, sadece 2 yılda ödenen para, kira bedeli 287 Milyon TL ve filoda Türkiye'de Orman Bakanlığının envanterinde "0" uçak var. Sayın Erdoğan da ne yapıyor Marmaris'te yurttaşlarımızın kafasına çay fırlatıyor ve yangını çayla önlemeye çalışıyor. İnsanların yüreği yanıyor, ciğerleri yanıyor, kendisi çay fırlatıyor. Böyle bir ortam var ve bu işi yönetmek de Fahrettin Altun'a kalmış, Türkiye bu halde gerçekten..."

"Yardım istemek Türkiye'yi küçük düşürmek"miş! E kardeşim daha yeni Azerbaycan'dan 53 araç geldi"

Yani geçmişleri, nereden geldikleri, Devlet yönetimindeki becerileri bilinmez insanlar Adalet ve Kalkınma Partisini de esir almış durumdalar aynı zamanda. Birçok Ak Partili Milletvekilinin içi yanıyor gerçekten bizlerle konuşmalarında. Temas ediyoruz, konuşuyoruz parlamento açıkken kulislerde sağda solda. Gerçekten içleri yanıyor bu ortamı vicdanen gördüklerinde. Bütün medya Fahrettin Altun'un emrinde, böyle bir durum var ve yangını da kendisi yönetiyor. İnsanlar sonuç itibariyle bütün samimiyeti ile, bu yangın konusundaki beceriksizliği görünce, yardım talep ediyorlar. Bunda herhangi bir şey yok. Bu bir doğa felaketi. Beklersiniz yardım da aynı zamanda. "Efendim yardım istemek Türkiye'yi küçük düşürmek"miş! E kardeşim daha yeni Azerbaycan'dan 53 araç geldi sınır kapısından giriş yaptı. Dün Katar'dan uçak geldi, uçakla yangın araçları filan gönderildi. E bunlar, bunlara itiraz yok. Ama yurttaşlarımız bütün samimiyetiyle yangınla ilgili bir şey yazsınlar, "Hainsiniz, işbirlikçisiniz" ondan sonra şöylesiniz, böylesiniz. Bu anlayışla Türkiye yönetilmez ya, gerçekten yönetilmez bu anlayışla. Farklı bir görüş ortaya koyamazsınız, farklı bir tutum ortaya koyamazsınız. Altun'un çizdiği sınırlar içerisinde kalacaksınız, Ali kıran baş kesen. Herkese ayar verme ajansına dönüşmüş. Sen söyle yapacaksın, sen şunu söylemeyeceksin, sen şunu söyleyeceksin. Yani Ak Parti üstü, Cumhurbaşkanı üstü bir konum ya. Bunun nasıl görmüyorlar gerçekten, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bunu görmüyor ya?

"Kürtlere karşı birçok yerde ırkçı propagandaya dönüşüyor"

"Basiretleri bağlanmış gerçekten ve Türkiye'yi karanlığa doğru hızla götürüyorlar maalesef. Bundan çıkış var, cok da uzak değil. Sandık gelecek, demokratik yollarla gerçekten bu ülkenin sağduyusuyla, vicdanıyla bu iktidarı değiştireceğiz. Ama değiştirene kadar da yerlerimiz yanıyor maalesef. Öyle bir basiretsizlik ki, Dersim yanıyor, Hozat'ta yangın var. Tunceli Belediye Başkanı yangın yerine gidemiyor, engelleniyor, böyle bir şey! Başkale'de sel felaketi var, giden yok ve bütün bu yangınlar bir de Irkçı bir nefrete dönüşüyor. Kürtlere karşı birçok yerde ırkçı propagandaya dönüşüyor. Hükümetten bir açıklama yok, herhangi bir şey yok ama insanlar, işte bu medya organları ne olduklarını bildiğimiz yazarlar, yazar diyorum dememek lazım aslında, ana muhalefet partisini, CHP'yi, muhalefet partilerini hedef gösteriyor. Böyle bir aymazlık var mı ya gerçekten? Bu yangın zamanında böyle bir almazlık var mı ya? "