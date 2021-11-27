CHP'li Tanrıkulu: Ekimde 22 kadın cinayeti, 165 iş cinayeti yaşandı; 1’i çocuk 196 kişi işkence gördü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ekim ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre 22 kadın cinayeti, 165 iş cinayeti yaşandı. 1’i çocuk 196 kişi işkence gördü. Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele görenlerin sayısı ise 181 oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ekim ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, etkinlik ve eylemlere katılan 227 kişinin “toplantı gösteri özgürlüğü” ihlal edildi. 191 kişi tutuklanırken, 36 kişi hakkında gösteri hakkını kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Raporda, polisin müdahale ettiği etkinliklere de yer verildi. Buna göre, 23 basın açıklamasına müdahale edildi. 11 etkinlik, gösteri ve tiyatro yasaklandı. 5 ilde etkinlik ve eylemler yasaklandı. 191 kişi basın açıklaması ve eylemlerde gözaltına alındı ya da tutuklandı. 36 kişiye ise soruşturma ve dava açıldı.

Rapordaki, toplantı ve gösteri özgürlüğüne ilişkin veriler şöyle:

"En az 11 miting engellendi"

"Ekim Ayında, polisin zor kullanarak müdahale ettiği basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi en az 23 etkinlik ve eylemde en az 180 kişi gözaltına alındı, en az 11 kişi tutuklandı.

Ay içinde, en az 11 miting, etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film gösterimi valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi, yasaklandı.

Toplantı ve gösteriler nedeniyle en az 27 kişi hakkında soruşturma, 9 kişi hakkında dava açıldı.

Davalarda en az 31 kişi (2019 ODTÜ Onur Yürüyüşü davasında 19 öğrenci) beraat etti.

"5 ilde tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı"

Ekim ayında 5 ilde değişik sürelerle tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Muş'ta 2 Ekim itibarıyla 15 gün yasaklandı. Hakkari'de 15 Ekim itibarıyla 15 gün, 29 Ekim itibarıyla 15 gün, 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan yasak 525 güne ulaştı. Van'da 16 Ekim itibarıyla 15 gün, 21 Kasım 2016’dan bu yana uygulanan yasak kesintisiz 1.804 güne ulaştı. Şanlıurfa'da ise, cezaevleri ve çevresi ile sınırlı olmak üzere 21-28 Ekim arasında yasak uygulandı. Tunceli'de ise 25 Ekim itibariyle 15 gün yasak yaşandı." (ANKA)