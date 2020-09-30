CHP'li Tanrıkulu, Bakan Gül'e testi pozitif çıkan hükûmlünün tutulduğu tek kişilik hücrede hayatını kaybettiği iddiasını sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Siirt E Tipi Cezaevin'de Koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından tek kişilik hücreye alınan ve burada hayatını kaybettiği belirtilen hükûmlüye ilişkin iddiaları Adalet Bakanı Abdulhamit Güle'e sordu.

CHP'li Tanrıkulu, Siirt E Tipi Cezaevin'deki Koronavirüs iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, Türkiye genelinde cezaevlerindeki kaç tutuklu ve hükümlünün Kronavirüs'e yakalandığını da sordu. Tanrıkulu'nun Gül'e yönelttiği sorular şu şekilde:

30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Siirt E Tipi Cezaevinde toplam kaç kişinin Covid-19 Testi pozitif çıkmıştır?

Siirt E Tipi Cezaevinde Covid-19 Testi pozitif çıkan hükümlülerin tek kişilik hücrelere alındığı iddiaları doğru mudur?

Testi pozitif çıkan ve akabinde tek kişilik hücreye alınan bir hükümlünün hücrede yaşamını yitirdiği iddiası doğru mudur?

Anılan tüm iddialar doğru ise, hasta tutukluların tek kişilik hücrelerde bırakılmasının gerekçesi nedir?

30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Siirt E Tipi Cezaevinde Covid-19 sebebiyle toplam kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitiren kişilerden kaçı personel kaçı tutuklu ve hükümlüdür?

Siirt E Tipi Cezaevinde Covid-19 Testi pozitif çıkan hükümlülere “cezaevinde kalabilir raporu” verildiği iddiası doğru mudur?

Yakınlarını ziyarete gelen ailelerin giriş X- Ray cihazından geçmelerine rağmen, ailelere temaslı arama yapılmasının gerekçesi nedir?

30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Siirt E Tipi Cezaevinde Covid-19 kaynaklı yaşanan mağduriyetlerle ilgili Bakanlığınıza toplam kaç başvuru yapılmıştır? Bahse konu başvurular ayrı ayrı belirtilmek üzere nasıl sonuçlandırılmıştır?

Covid-19 Vakaları ile ilgili yönetimle iletişime geçen ailelerin telefonlarına çıkılmadığı iddiaları doğru mudur?

30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere ve ilçelere göre toplam kaç cezaevinde kaç tutuklu ve hükümlüde Covid-19 Testi pozitif çıkmıştır?

30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere ve ilçelere göre toplam kaç cezaevinde kaç tutuklu ve hükümlü Covid-19 sebebiyle yaşamını kaybetmiştir?