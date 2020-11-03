CHP'li Tanrıkulu, askerler tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Şerali Dereli'yi Bakan Soylu'ya sordu: İnceleme başlatıldı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hakkari'nin Esendere beldesine bağlı Duranlar (Avyan) köyünde yaşayan Şerali Dereli adındaki 61 yaşındaki çiftçinin 29 Ekim'de askerler tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.
İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması üzerine TBMM'ye soru önergesi sunan CHP'li Tanrıkulu, "Hakkari Yüksekova İlçesine bağlı Esendere'de askerlerce öldürüldüğü iddia edilen 61 yaşındaki Şerali Dereli’nin oğlu Ali Dereli'nin, 'Babam sağken darp ediliyordu. İlk önce dövdüler, sonra katlettiler' ifadeleri basına yansımıştır. Hakkari Yüksekova İlçesine bağlı Esendere Beldesi’nin Duranlar Köyünde, 29 Ekim Perşembe Günü evinin 50 metre ilerisinde bulunan ahırdaki atlarına bakmaya giden 61 yaşındaki Şerali Dereli’nin, askerlerin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü iddiaları mevcuttur" ifadesini kullandı.
Tanrıkulu, Soylu'ya şu soruları yöneltti:
- Hakkari Yüksekova İlçesine bağlı Esendere Beldesi’nin Duranlar Köyünde, 29 Ekim Perşembe Günü evinin 50 metre ilerisinde bulunan ahırdaki atlarına bakmaya giden 61 yaşındaki Şerali Dereli’nin, askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği iddiaları doğru mudur?
- Hakkari Yüksekova İlçesine bağlı Esendere'de askerler tarafından yaşamını yitirdiği iddia edilen 61 yaşındaki Şerali Dereli’nin oğlu Ali Dereli'nin, “Babam sağken darp ediliyordu. İlk önce dövdüler, sonra katlettiler” ifadeleri göz önüne alındığında, Şerali Dereli'nin hayatta iken darp edildiği iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, darp eden kişi ya da kişiler kimlerdir?
- Şerali Dereli'nin ölümüne ilişkin iddialar dahilinde inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır ya da başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, akıbeti nedir?
- 29 Ekim 2020 tarihinde köyün yaklaşık 50 metre ilerisine giden Şerali Dereli'nin bağlı olan atlarını ahıra koyduğu, aynı gün saat 18.00 civarında askerlerin Şerali Dereli'yi taradığı hatta yanında olduğu atı ve tayı da birlikte katlettiği iddiaları doğru mudur?
- Şerali Dereli’nin oğlu Ali Dereli'nin annesi ile birlikte yaşananların akabinde babasının yaşamını yitirdiği noktaya gitmek istedikleri ancak askerlerce engelledikleri iddiası doğru mudur?
- Anılan iddialar ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?
- Şerali Dereli'ye ateş açarak öldürenlerin ivedi olarak belirlenmesi için yetkili mercilere yapılan başvuruların akıbeti nedir?
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