CHP'li Tanrıkulu, Aksaray'da ÖSO bayrağı açan yüzlerce kişiyi Bakan Soylu'ya sordu: Neden engellenmedi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Aksaray'da bir araya gelen ve tekbir çeken yüzlerce kişinin ÖSO bayrağı açtığı iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Kişilerin sosyal medyadan organize olduğu iddiasını dile getiren Tanrıkulu, "Bahse konu iddia doğru ise, eylemin engellenmemesinin gerekçesi nedir?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Fatih’te, Fransa’da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmî bina duvarlarına yansıtılmasına tepki gösteren Suriyeliler'den oluşan grup, ÖSO bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Grup, Fransa aleyhine slogan attı, tekbir getirdi. Otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indiren kalabalığı, polis müdahale ederek dağıttı.

Söz konusu olayı CHP'li Tanrıkulu, Meclis gündemine taşıdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eylem ve basın açıklamalarında kaç vatandaşın gözaltına alındığını soran Tanrıkulu'nun Soylu'ya yönelttiği sorular şu şekilde:

"İstanbul Aksaray'da bir araya gelen yüzlerce kişinin eylem yaptığı, eylemcilerin ÖSO bayrağı açtığı ve Covid-19 önlemlerini hiçe saydığı iddiaları doğru mudur?

"İddialar doğru ise, anılan eylem nedeniyle kaç kişi gözaltına alınmıştır?

"Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam kaç kişiye ceza kesilmiştir?

"Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği için tutuklama yapılmamış ve ceza kesilmemiş ise, gerekçesi nedir?

"Suriye’deki çeşitli gruplar adına eylem yaptığı öğrenilen grupların sosyal medya üzerinden organize oldukları ve günler öncesinden eyleme hazırlandıkları iddiası doğru mudur? Bahse konu iddia doğru ise, eylemin engellenmemesinin gerekçesi nedir?

"Covid-19 tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting ve toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasının ardından yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle toplam kaç vatandaşımız gözaltına alınmıştır? Tarihlere göre dağılımı nasıldır?"