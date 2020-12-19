CHP'li Tanrıkulu, AKP döneminde gazete, televizyon ve internet sitelerine kesilen toplam ceza tutarını sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a AKP iktidarı döneminde Türkiye'deki gazete, televizyon ve internet sitelerine kesilen toplam ceza tutarını sordu.

CHP'li Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün "Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi"nde bu yıl 180 ülke arasında 154. sırada yer almış olup, raporda, Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısında geçen yıla göre az bir gerileme kaydedilse de dünya genelinde hala en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu vurgulanmıştır. Tutuklamalar dışında muhalif gazetecilere yapılan mali baskılar hâlâ devam etmektedir" dedi.

Tanrıkulu, "Kamudan resmi ilanlar dışında herhangi bir ilan almayan Sözcü'ye, BİK cezaları ile baskı oluşturulmaya çalışılırken, gazeteler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan BİK ilanlarında Sözcü'ye uygulanan ambargo artmış; 2020'nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü'ye 166 bin lira BİK cezası kesilirken, grubun diğer gazetesi Korkusuz'a da 373 bin lira ceza kesildiği haberleri basına yansımıştır. Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da artmış, 2020 Aralık Ayı için hem Sözcü'ye hem de Korkusuz'a 10'ar gün BİK cezası verilmiş, yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz ardı edilmemelidir. Odatv'ye ise 371 bin lira ceza kesildiği, bu cezanın 132 bin lirasının Google Reklam Faturaları için olduğu haberleri basına yansımıştır" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, Elvan'a şu soruları sordu: