CHP'li Tanrıkulu: AKP döneminde Barış Günü kutlanamıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP iktidarı döneminde 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün kutlanamaz hale geldiğini belirterek, 2020’nin ilk 7 ayında bin 672 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Koronavirüs salgınının gölgesi altında 1 Eylül’ün kutlanmaya çalışıldığını belirten Tanrıkulu “AKP hükümetleri döneminde artarak yaşanan hak ihlalleri ile birlikte kutlanamaz hale gelen barışsız bir Dünya Barış Günü” dedi.

"Türkiye, Küresel Barış Endeksi'nde 150. sırada"

‘Küresel Barış Endeksi’ne göre Türkiye’nin dünyada 150’nci sırada olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, “Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics & Peace) tarafından 2007 yılından beri her sene yayınlanan Küresel Barış Endeksi (KBE) dünya çapında 163 bağımsız ülkenin göreceli barış durumunu ve güvenlik seviyesini ölçüyor” dedi.

Hesaplamada üç ana temada 23 ölçütten yararlanıldığını, bunların “sosyal güvenlik ve emniyet”, “süregelen iç ve dış çatışmalar” ve “militarizasyon (askerileştirme)” olduğunu belirten Tanrıkulu, şu açıklamayı yaptı: “Covid-19 Salgınının küresel etkisi altında hazırlanan son rapor haziran ayında yayınlandı. 2020 Küresel Barış Endeksi, salgına rağmen son bir yılda ortalama barışçıllığın yüzde 0,34 azaldığını gösterdi. Bu kapsamda son 12 yılda 9’uncu defa dünya barışı azaldı. Rapora göre geçen yıl içinde 81 ülkenin durumu iyileşme gösterirken, 80 ülke daha kötüye gitti. Listede 150’nci sırada bulunan Türkiye, en az barışçıl 25 ülke içindeki tek Avrupa devleti olarak kaydedildi.”

Hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalara da değinen Tanrıkulu Türkiye’de 2020 yılının ilk yedi ayında en az bin 672 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Tanrıkulu’nun açıklamasına göre 2020’nin ilk 7 ayında “Yargısız İnfaz, Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma Olayları” başlığı altında 1’i çocuk 9 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Cezaevinde yaşanan ölüm 19, silahlı çatışmalarda 244, kuşkulu asker ölümleri ise 4 olarak yer aldı. 2020’nin ilk 7 ayında yaşanan diğer yaşam hakkı ihlalleri ise şu şekilde sıralandı:

-Mülteciler:92

-Kara Mayınları, Sahipsiz Bomba ve Patlayıcılar: 1 (çocuk)

-Kadın Cinayetleri:182

-İş Cinayetleri:1.098