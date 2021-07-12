CHP'li Tanrıkulu: 2013'te Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi konusunda yasa teklifi verdik, AKP’nin oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılacağına ve kültür merkezine dönüştürüleceğine sözlerine ilişkin olarak, "2013'te Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi konusunda yasa teklifi verdik, AKP’nin oylarıyla reddedildi" hatırlatmasını yaptı.

Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, “Meclis’te çözüm süreci boyunca yani 2013'ten 2015'e kadar Kürt meselesinin çözümüne yardımcı olacak onlarca öneri verdik. Bunlardan iki tanesi bence çok önemliydi: Birincisi Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi. Yani idari bir kararla değil, bir yasayla dönüştürülmesi. Biz parti olarak 2013 yılında Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi konusunda yasa teklifi verdik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları ile reddedildi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bizim 2013'te yasa ile yapılmasını önerdiğimiz bir şeyi, aradan geçmiş 8 yıl, bunu yapacağız diyor” dedi.

Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla yani bunlara herkesin karnı tok. Yani bunlarla yeni bir süreç başlamaz. Bu siyasal ortamda bir taraftan Kürt siyasetçileri hapsedeceksiniz, bir taraftan siyasi partilere karşı kapatma davası açacaksınız, diğer taraftan kayyum atayacaksınız; ondan sonra geleceksiniz Diyarbakır'da meydanda oy isteyeceksiniz veya ben eski Erdoğan'ım diyeceksiniz. Bunların bir karşılığının olmadığını Diyarbakır halkı göstermiş oldu."