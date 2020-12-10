CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 2020'nın 11 ayında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili raporunu yayımlandı. Tanrıkulu raporunda 11 ayda 2 bin 918 kişinin yaşam hakkı ihlal edildiğini, 2 bin 293 kişiye işkence yapıldığını söyledi.

Tanrıkulu'nun raporuna göre 11 aydı 2 bin 918 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Bu kişilerin 37'si cezaevinde şüpheli şekilde öldü, 2 bin 32 iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 275 kadın da erkekler tarafından öldürüldü. 92 sığınmacı ise deniz yolundan batı ülkelerine gitmek isterken yolda hayatını kaybetti.

Raporda 11 ayda 2 bin 918 işkence olayının yaşandığı kaydedildi. Bu olayların 1712'si cezaevinde yaşandı. İfade özgürlüğüne yönelik hak ihlallerinin de yer aldığı raporda, 11 ayda 50 gazetecinin açılan davalarda çeşitli cezalara çarptırıldığı, 82 gazetecinin gözaltına alındığı, 27 gazetecinin tutuklandığı, 21 gazetecinin saldırıya uğradığı, 51 gazeteci hakkında dava açıldığı belirtildi.