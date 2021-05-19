CHP’li Tanrıkulu: 16 ayda 393 genç iş cinayetlerinde öldü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi Türkiye’de Gençlik Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 2020 yılında iş cinayetlerinde 326, 2021 yılının ilk dört ayında da 67 genç hayatını kaybetti. 16 ayda ölen gençlerin sayısı 393’e ulaştı.

Raporda iş cinayetlerinde ölen gençlerin yanında genç işsizliğine de değinildi. Rapora göre genç işsizlik oranı yüzde 25’ken, bu oran genç kadınlarda yüzde 30’un üzerine çıkıyor.

Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimin sağladığı bireysel iletişim ve öğrencilerle ilişki kurma olanakları kısıtlı olup, eğitim büyük ölçüde bilgi aktarımına dönüşmüştür. İnsanlar arası iletişim zayıflamış, eleştirel düşünce ve kamu yararı nosyonları eğitim programlarından çıkarılmıştır. Pandemi ile gündeme gelen uzaktan eğitim, eşitsizlikleri iyiden iyiye derinleştirmiş ve gün yüzüne çıkarmıştır. İnternet bağlantısı, bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamamıştır.

Uzaktan eğitim denen sistemin, ilkokuldan üniversiteye öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri sağlayamamasının olumsuz sonuçları ise yıllar içinde ortaya çıkacaktır. YÖK, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projesini uygulamadan kaldırmış, MEB bu projeyi olumsuz kabul etmiş ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini geriletecek politikaları izlemekten vazgeçmiştir.

Eğitimde var olan eşitsizlikler, Covid-19 salgınında daha da keskinleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kaç milyon öğrencinin internete erişemediğini, kaç öğrencinin bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan yoksun kaldığını açıklamaktan kaçınmaktadır.

Cumhurbaşkanı 12 Şubat 2021’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2 milyon tablet dağıttığını’ açıklamış ancak vermiş olduğum yazılı soru önergesine gelen yanıtta Milli Eğitim Bakanı dağıtılan tablet sayısı için ‘2021 yılında Mart ayı sonunda 660 bin adedi geçmesi hedeflenmiştir’ ifadesini kullanmıştır.

Cumhurbaşkanının 50 bin tablet dağıttığını açıkladığı Şahinbey Belediyesi’nin ise 20 bin tablet dağıttığı ortaya çıkmıştır.”