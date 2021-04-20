CHP'li Tanrıkulu, "128 milyar doları" bin 128 soruyla Lütfi Elvan'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Merkez Bankası'nın "eritildiği" iddia edilen 128 milyar dolarını bin 128 soruyla Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a sordu.
Tanrıkulu, verdiği bin 128 soruluk önergede, "Türkiye'deki altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmekle görevli olan kurum Merkez Bankası yaklaşık 128 milyar dolarlık rezervinin satışının iddiaları mevcuttur" dedi.
Tanrıkulu'nun Elvan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği sorulardan bazılar şöyle:
- 1-128 milyar rezerv kime satıldı?
- 2-Rezerv neden satıldı?
- 3-Satışın sorumluluğu kimde?
- 4-128 milyar rezerv esnafa mı gitti?
- 5-128 milyar rezerv çiftçiye mi gitti?
- 6-128 milyar rezerv işçiye mi gitti?
- 7-128 milyar dolarlık rezerve ile kaç adet alt gelir grubu konutu yapılır?
- 8-128 milyar dolarlık rezerve ile ne kadar girişimciye 50’şer bin lira destek verilir?
- 9-128 milyar dolarlık rezerve ile asgari ücret üzerinden kaç kişiye kaç yıl arayla maaş ödenir?
- 10-128 milyar dolarlık rezerve ile memura kaç yıl yüzde 1,8 maaş zammı yapılır?
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- 1119-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt iline kaç çiftçiye damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı yapılır?
- 1120-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde kaç köyün içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları yapılır?
- 1121-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından yapılır?
- 1122-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?
- 1123-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak kaç yıl boyunca maaş ödenir?
- 1124-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?
- 1125-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?
- 1126-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç kilometrelik duble yol yapılır?
- 1127128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde her bir ev için kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?
- 1128-128 milyar dolarlık rezerve ile Siirt ilinde KOSGEB kapsamında kaç projeye 100’er bin liralık destek
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