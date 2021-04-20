CHP'li Tanrıkulu, "128 milyar doları" bin 128 soruyla Lütfi Elvan'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Merkez Bankası'nın "eritildiği" iddia edilen 128 milyar dolarını bin 128 soruyla Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a sordu.

Tanrıkulu, verdiği bin 128 soruluk önergede, "Türkiye'deki altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmekle görevli olan kurum Merkez Bankası yaklaşık 128 milyar dolarlık rezervinin satışının iddiaları mevcuttur" dedi.

Tanrıkulu'nun Elvan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği sorulardan bazılar şöyle: