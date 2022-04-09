CHP'li Tanal: Üniversitede öğrencilere yasaklanan çalışma odası TÜGVA'ya tahsis edildi

CHP'li Tanal, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde öğrencilere yasaklanan çalışma ve okuma salonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edildiğini duyurdu. Öğrencilere okuma salonlarının geri verilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Tanal, "'Türkiye eğitimde neden geride?' sorusunun cevabını arayanlar, Batman Üniversitesi’ndeki örneğe odaklansın! Düşünsenize kendi öğrencilerinizin çalışma ve okuma salonunu özel bir vakfa veriyorsunuz" dedi.

Daha önce Batman Üniversitesi’nde merkez kampüsteki çalışma ve okuma salonuna öğrencilerin girişinin yasaklandığını duyurduğunu, öğrencilerin ders çalışabileceği tek yer olan okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiği iddialarını soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıdığını hatırlatan Tanal, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Önergemize henüz cevap gelmedi ama o vakıf ortaya çıktı! Batman Üniversitesi öğrencilerinin elinden alınan okuma salonu, TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildi. Okuma salonunun TÜGVA’nın “İcathane”sine dönüştürüleceği yönünde duyuru afişleri asıldı, girişe tabela takıldı. Okuma salonu hızlıca tadilattan geçiriliyor.

“Türkiye eğitimde neden geride?’ sorusunun cevabını arayanlar, Batman Üniversitesi’ndeki örneğe odaklansın! Düşünsenize kendi öğrencilerinizin çalışma ve okuma salonunu özel bir vakfa veriyorsunuz. Fakülte koridorlarına da masa sandalye atıp, öğrencilere ilkel çalışma ortamı dayatıyorsunuz.

Ey TÜGVA yöneticileri, vicdanınız rahat mı? Sizin yüzünüzden Batman Üniversitesi öğrencileri çalışma ve okuma salonundan mahrum kaldı.

Batman’da “İcathane”ye dönüştürülecek başka mekan bulamadınız mı? Tabela astığınız mekanın, öğrencilerin tek ders çalışabilecekleri yer olduğunu biliyor muydunuz? Üniversite yönetimi bu durumu size anlattı mı?

Sizleri de Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nü de üniversite gençliğinin vicdanına havale ediyorum! YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Yanlıştan dönülmeli, öğrencilere okuma salonları geri verilmelidir.”