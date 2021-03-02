CHP'li Tanal: Söyleme değil, uygulamaya bakarız; tek adam yönetiminin insan hakları karnesi ortada

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı için "Söyleme değil, uygulamaya bakarız. Tek adam yönetiminin insan hakları karnesi ortada. İnandırıcılığınızı kaybettiniz" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Erdoğan, 'Başkanlık sistemi gelince ekonomi uçacak' dedi ama tam tersi oldu" diyen Tanal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tek adam rejiminde ekonomimiz yere çakıldı. 'Kamu hizmetlerinde bürokrasi azalacak' dediler. Ancak daha beter bir duruma sürüklendik. Bürokrasi iyice çekilmez bir hal aldı. Erdoğan, seçimden önce 'Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' demişti. Daha beteri oldu. Bu milletin parası faize gidiyor. Bu yüzden söyleme değil, eyleme bakacağız.

"19 yıldır iktidarda olan AK Parti ise insan haklarını yeni keşfetmiş gibi davranıyor. İktidarınızın insan hakları karnesi ortada. Size verilen krediyi tükettiniz. Samimiyetiniz sorgulanıyor."