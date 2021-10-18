CHP'li Tanal, Şenyaşar ailesi için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şenyaşar ailesinin yaşadığı adaletsizliklerin yerinde incelenmesi için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu 3 yakını kaybeden Şenyaşar ailesinin yaşadıklarını Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na dilekçeyle başvurdu.

Tanal dilekçesinde şunları kaydetti:

"Emine Şenyaşar’ın bir kadın, bir anne ve bir eş olarak aylardır verdiği adalet mücadelesi, Türkiye’de siyasetin diliyle ve yargı eliyle yaratılan hukuksuzluğun sembolü haline gelmiştir. Başlattıkları adalet nöbeti sebebiyle darp edilen, tartaklanan, gözaltına alınan Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın adliye bahçesine dahi alınmadıkları, avukatlarıyla birlikte savcıyla görüşmek istediklerinde ise savcının kesinlikle görüşmeyi kabul etmediği, saldırıyı gerçekleştirenlerin siyasi olarak korunduğu için adil yargılama yapılamadığı, Şenyaşar ailesi fertlerinin hastanede tedavi altına alındıktan sonra Suruç Devlet Hastanesi içine kadar gelen 30’a yakın saldırgan tarafından yaralı şahıslara tekrar saldırıldığı, iddianamede birçok saldırganın adının dahi geçmediği gibi birçok vahim iddia söz konusudur. Tüm bu iddiaların ve olayla ilgili ayrıntıların tespiti ve hak ihlallerinin kayıt altına alınması için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından olay mahallinde tespit yapılarak gereğinin yapılmasını talep ederim.