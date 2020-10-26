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CHP'li Tanal: Şanlıurfa Akçakale'deki usulsüzlüklerin üzerine gittiğim için tehdit ediliyorum

26 Ekim 2020 00:32

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ''Şanlıurfa Akçakale'deki usulsüzlüklerin üzerine gittiğim için Bakan'ın göreceği şekilde tehdit ediliyorum'' dedi.

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