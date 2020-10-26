CHP'li Tanal: Şanlıurfa Akçakale'deki usulsüzlüklerin üzerine gittiğim için tehdit ediliyorum

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi'nde bazı usulsüzlüklerin yaşandığını ve bu iddiaları sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tehdit mesajları aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını paylaşan Tanal; şu ifadeleri kullandı:

''Şanlıurfa Akçakale'deki usulsüzlüklerin üzerine gittiğim için Bakan'ın göreceği şekilde tehdit ediliyorum. Bir vekili böyle tehdit eden Şanlıurfa halkına neler yapmaz. Ne hikmetse tehditçi trolün tek bir takipçisi var, o da elinden keleş düşmeyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın Göç İdaresi personeli yeğeni M. Y... Bu tehditlere pabuç bırakmayız. Akçakale Belediyesi'nde yaşananların binde biri muhalefetin elindeki bir belediyede yaşansaydı, çoktan kayyum atanmıştı.''