CHP’li Tanal: Meclis’te Covid-19 testi pozitif çıkan personel çalıştırıldı, birçok vekille temas etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis çay ocağında bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Mahmut Tanal şu ifadeleri kullandı:

Bugün yine Meclis çay ocağında bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sabah test yaptıran personel, sonuç çıkana kadar saatlerce çalıştırıldı.

Birçok milletvekiliyle, personelle temas edildi. Temaslı bir personel de iktidar kulisindeki çay ocağında görevlendirildi. Meclis salgın sürecini yönetemiyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan çay ocağı personelinin çalışmaya devam ettirildiğini belirten Tanal, "Hastalık belirtisi gösterip test yaptıran emekçi, sonuç belli olana kadar neden çalıştırılır? İzin vermek çok mu zor? Aynı çay ocağında, koronadan dolayı kapanan ocakta çalışan temaslı kişi, neden iktidar kulisindeki çay ocağına gönderilir?" ifadesini kullandı.