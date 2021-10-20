CHP'li Tanal: Cumhurbaşkanlığı 2022 bütçesine kendisi de inanmıyor olacak ki Meclis’e getirdikleri kitapçıklar komisyon üyelerine dahi yetmedi

CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Cumhurbaşkanlığı 2022 bütçesine kendisi de inanmıyor olacak ki Meclis’e getirdikleri kitapçıklar komisyon üyelerine dahi yetmedi" paylaşımını yaptı.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı, hazırladığı 2022 bütçesine, ekonomi yönetimine kendisi de inanmıyor olacak ki, Sn.Fuat Oktay sunum yaparken Meclis’e getirdikleri kitapçıklar, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine dahi yetmedi."Kimse bakmasın" diyorlar! Bari sakladığımız eski kitapçıkları paylaşalım!" ifadesini kullandı.