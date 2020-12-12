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CHP'li Tanal: Asgari ücret seviyesinde çalışan kişi sayısı 10 milyon, belirlerken enflasyon ve döviz artışı dikkate alınmalı

12 Aralık 2020 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) araştırmasına dikkat çekerek, "Asgari ücret seviyesinde, asgari ücretin altında ve biraz üstünde çalışan kişilerin sayısı 10 milyonu buluyor" dedi.

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