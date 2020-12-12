CHP'li Tanal: Asgari ücret seviyesinde çalışan kişi sayısı 10 milyon, belirlerken enflasyon ve döviz artışı dikkate alınmalı

CHP'li Mahmut Tanal, yıl sonuna gelinmesi ile birlikte başlayan asgari ücret tartışmalarına yönelik Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Asgari ücret toplumu haline dönüştüğümüze yönelik yapılan DİSK araştırmasına dikkat çeken Tanal, "Asgari ücretli çalışan oranında Avrupa birincisiyiz! Asgari ücret seviyesinde, asgari ücretin altında ve biraz üstünde çalışan kişilerin sayısı 10 milyonu buluyor" dedi.

CHP'li Tanal son olarak, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranının ve dövizin artışının da göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.