CHP'li Tanal: Anlaşılan 128 milyar doların akıbetini Melih Gökçek de merak ediyormuş

CHP milletvekili Mahmut Tanal, hakkında suç duyurusunda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin olarak, "Anlaşılan 128 milyar doların akıbetini Melih Gökçek de merak ediyormuş" yorumunu yaptı.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Hasbelkader Gökçek ciddiye alınıp yargı süreci başlasa, TCMB’nin kasasındaki 128 milyar doların hangi tarihlerde hangi yöntemle hangi kurdan kimlere satıldığını öğrenmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Gökçek, "Borsada şirketlerin değerlerinin düşürülmesi için yapılan yalan kampanya hakkında suç duyurusunda bulundum. Tweet alemi hisselerinizin değeri düştüyse siz de vakit kaybetmeksizin benzer bir dilekçe ile en yakınınızdaki cumhuriyet savcılığına başvurun" çağrısı yapan Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu.