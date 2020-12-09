CHP'li Tanal, AKP'li 3 milletvekilinin maaşları yatarken bedelli askerlik yaptıklarını açıkladı

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken ilginç bir tartışma gündem geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li üç milletvekilinin görev süreleri içinde bedelli askerlik yaptığını açıkladı.

Tanal, 3 vekilin bedelli askerlik yaptığı sırada maaş aldıkları ve sigortalarının yatırıldığını söyledi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bunun üzerine, "3 milletvekilimiz de o bir ayı, 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayarak yaptılar" ifadesini kullandı.

Kanunu hatırlatan Tanal, paranın genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe biriminin hesabına geçmesi gerektiğini söyleyerek "Bu, senin babanın parası değil, devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın" diye eleştirdi.

Bedelli askerlik yapan milletvekillerinin askerlik süresi boyunca maaş almaması, sigortalı olmaması gerektiğini belirten Tanal şunları söyledi:

“Özür dileyin. Böyle çakma asker olmaz, çakma kahraman olmaz. Böyle bir şey olur mu? Sen geleceksin hem milletvekili olacaksın hem maaş alacaksın hem Genel Sekreterlik senin sigortanı yatıracak ve gelip diyeceksin ki, ‘Ben Mehmetçik Vakfına bağışladım.’ Senin babanın parası değil o! Nasıl o maaşı alırsın? Nasıl bilgi vermezsin?