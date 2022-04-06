CHP'li Sümer'den kanun teklifi: Çiftçinin kullandığı mazotta vergi sıfır olmalı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, tarım sektöründe kullanılan araçların akaryakıtında KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması ile ilgili hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Orhan Sümer, “Pahalı benzin sıralamasında İzlanda'yı, Norveç, Monaco ve Hong Kong takip ediyor. Fakat, bu ülkeler dünyada kişi başına düşen milli gelirin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de kişi başına milli gelir 10 bin Dolar civarında. Karadağ'da ise bu rakam (Dünya Bankası verilerine göre) yaklaşık 19 bin Dolar. Bu nedenle, kişi başına düşen milli gelir kriter olarak alındığında Avrupa'da ve birçok dünya ülkesine kıyasla ‘alım gücüne göre en pahalı benzinin Türkiye'de olduğu görülüyor. Bu şartlar altında tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için çiftçinin kullandığı mazottan vergiler kaldırılmalıdır” dedi.

"İktidar yeni bir vergi kalemi bulup vatandaşın sırtına yüklemenin derdinde"

Orhan Sümer, “Artık Türkiye'de hemen hemen her sektör kendi alanları ile ilgili vergilerin düşürülmesini ya da direk olarak sıfırlanmasını talep ediyor. Çünkü girdi maliyet fiyatları o kadar yüksek ki üretici altından kalkamıyor.

Gıda, Turizm, Hizmet ve Sanayi sektörlerinde kepenk kapatmak zorunda kalan üretici devletten vergi anlamında destek bekliyor. İktidar ise yeni bir vergi kalemi bulup vatandaşın sırtına yüklemenin derdinde. Çünkü ekonomiyi batırdılar. Kasa tam takır hale geldi. Tarım sektöründe başta mazot olmak üzere vergi indirimleri sağlanmazsa çok yakında bir ekmek 15 liraları bulacaktır” diye konuştu.

"Saray İktidarı her geçen gün verginin vergisi diye adlandırılan yeni kalemler üretmektedir”

Orhan Sümer, “Aslında görevi çok kazanandan sağladığı vergilerle dar gelirli vatandaşların alamadığı hizmeti sunmak olan vergi politikaları Türkiye’de tam tersine işlemekte ve fakirden alıp zengine vermektedir. Son yıllarda toplanan vergilerin rant odaklı, beton yatırımlarına gömülmesi bugün Türkiye'yi üretemez ve sürekli olarak ithal eden bir ülke konumuna getirmiştir. Adil Vergi düzenlemesi gelmediği Saray İktidarı her geçen gün verginin vergisi diye adlandırılan yeni kalemler üretmektedir” ifadelerini kullandı.