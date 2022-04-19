CHP'li Sümer'den Bakan Kurum'a: Yabancılara satılan konutlar sonrası kaç kişiye vatandaşlık verilmiştir?

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yabancılara Türk vatandaşlığı için konut satışı alt limitinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararını TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Yabancılara satılan konutlar sonrası kaç kişiye vatandaşlık verilmiştir” diye soran Sümer, “Hiç çekinmeden dünyadaki ve bölgedeki savaşların rantından gelir elde etmek için Türk vatandaşlığını satıyorlar. Satmadıkları bir bayrağımız kaldı” görüşünü dile getirdi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Türk vatandaşlığına geçiş için gerekli olan gayrimenkul alt limitinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmasıyla büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının bir anda artış gösterdiğine dikkat çeken Sümer, önergenin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

"İktidar, paranın nereden geldiğinin bir önemi yok gözüyle değerlendiriyor"

“İktidar kasa tam takır olduğu için para gelirse gelsin, nereden geldiğinin bir anlamı yok gözüyle değerlendiriyor. Parayı verenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bir sistemde yarın ülkemizin değerleri konusunda büyük sıkıntılar yaşayacağımız kesindir.

"Satmadıkları bir bayrağımız kaldı"

Memleketin en güzel yerlerinde kamu arazilerini sattılar. Cumhuriyetin birer incisi olan fabrikaları sattılar. Toplamda 82 milyar dolar özelleştirme yapıp parasını iç ettiler. Şimdi hiç çekinmeden dünyadaki ve bölgedeki savaşların rantından gelir elde etmek için Türk vatandaşlığını satıyorlar. Satmadıkları bir bayrağımız kaldı. Gerçi onu da vatan toprağı kabul ettiğimiz Süleyman Şah Türbesi’nden nasıl indirip kaçtıklarını gayet iyi biliyoruz.

"Bu ülke kimsenin babasının bostanı değil"

Sınırlarımız kevgire dönmüş, Afgan’ı, Suriyelisi elini kolunu sallaya sallaya ülkemize giriş yapıyor. Neden geldikleri, nereden geldikleri netleşmemiş bu kişilere vatandaşlık dağıtılıyor. Sosyal yardımlar kendi vatandaşlarımıza değil bu kişilere gidiyor.

"Birçok ilin demografik yapısı bozuluyor"

Başta Adana olmak üzere birçok ilin demografik yapısı bozuluyor. İktidar hiç ses çıkartmıyor. Seçim öncesinde kurmaya çalıştıkları bir plan varsa herkes şunu bilmelidir ki bu ülke kimsenin babasının bostanı değil.”

"Satılan konutlar sonrası kaç kişiye vatandaşlık verildi"

CHP’li Sümer, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

“-Son 3 yıl içerisinde Türkiye genelinde yabancılara satılan kaç konut vardır? Yabancılara satılan konutlar sonrası kaç kişiye vatandaşlık verilmiştir?

-Son 3 yıl içerisinde Adana ve ilçelerinde kaç adet konut yabancıya satılmıştır? Adana ve ilçelerin yabancılara satılan taşınmazların sayısı kaçtır?

-400 bin dolar ve üzerin konut satışlarında yabancılara verilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için kaç kişinin konut alması planlanmaktadır?” (ANKA)