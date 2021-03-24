CHP'li Sümer: Artık çalışan kesimin maaşı kahvaltılık almaya yetmiyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, yüksek gıda fiyatlarının iktidarın ekonomide uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi ve iktidarı eleştirdi. Orhan Sümer, “Halkın en çok tükettiği 79 çeşit gıda maddesinin fiyatı son bir yıllık dönemde yüzde 29.2 zamlandı. Artık çalışan kesimin maaşı kahvaltılık almaya yetmiyor” dedi.

"Vatandaş temel gıda ürünlerini dahi alamıyor"

Orhan Sümer, “Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun “halkın enflasyonu” araştırması raporuna göre 2021 yılının ilk 3 ayında ekmek, bulgur, un, makarna fiyatlarında yüzde 5.5, et ve balık fiyatları yüzde 7.8, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 18.1 artarken, 2020'nin son aylarında hızla yükselen yağ fiyatlarındaki artış yüzde 4.8 oldu. Ocak-mart döneminde meyve fiyatları yüzde 4.4, sebze fiyatları yüzde 12.5 arttı. Vatandaşı kuru soğana muhtaç hale getirenler, ekonomideki kötü gidişatın sorumlusudur” dedi.

"Çalışanın maaşı kahvaltılık almaya yetmiyor"

Orhan Sümer, “Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle memur ve emekliye ilk 6 ay için verilen yüzde 3 zam buhar oldu. Dar gelirlinin gıda mallarını alım gücü yılbaşına göre 6.2 puan eksiye düştü. Artık çalışan kesimin maaşı kahvaltılık almaya yetmiyor. Millet ne yapacağını nasıl geçineceğini şaşırmış durumda. Gece yarısı Merkez Bankası Başkanının görevden alınması sonucu döviz kuru artışlarının fiyatlara yansıtılması halinde mutfaktaki yangının daha da alevlenmesi bekleniyor. Vatandaş geçim derdindeyken, Saraylarından çıkmayanlar, evine ekmek götürmekte zorlanan halkı görmeyenler, İlk seçimde mutlaka gidecekler” dedi.

"Tek adam rejimi eşittir yoksulluk"

Orhan Sümer, “İktidar özellikle Tek Adam rejimine geçiş sürecinde, ülkeye sınıf atlatacaklarını, dünyanın en güçlü ekonomileri arasına gireceğimizi söylüyordu. Gelinen noktada vatandaş, kirasını, faturasını ödeyemez, sofrasındaki beyaz peynir lüks sayıldığı için alamaz hale gelmiştir. Kimileri döviz kuruyla bir gecede zengin olsalar da halk yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi vermektedir” dedi.