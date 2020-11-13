CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Operasyonel hâkim ve savcıların yarattığı adaletsizlikten HSK sorumludur

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Osman Kavala hakkındaki tüm dosyaları talep etmesine ilişkin 'rutin işlem' açıklaması yapmasına tepki gösterirken, "Operasyonel olarak kullanılan hâkim ve savcıların yarattığı adaletsizlik ve hukuksuzluktan birinci derecede başkanvekili olduğunuz HSK sorumludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maliye ve Hazine Bakanı olan damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından, partisinin grup toplantısında, ekonomi ile yargıda reform işaretleri vermesini, ilginç gelişmeler izledi.

HSK, bugün hakkında bir kez beraat iki kez tahliye kararı verilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi ağır biçimde eleştirerek, hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen serbest bırakılmayan, hakkında yeni dava açılan iş insanı Osman Kavala'ya yönelik tüm evrakları, İstanbul Adli Yargı Komisyonu'ndan istedi.

AİHM kararına uyulmamasına rağmen aylardır sessiz kalan HSK, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hakim ve savcıların yükselme kriterlerini doğrudan etkileyeceğine yönelik kuralı anımsatarak, Kavala ile ilgili iddianame, duruşma zabıtları, tutuklama ve tutuklamaya itirazın reddi kararlarının tümünün gönderilmesini talep etti.

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HSK: Rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucu

Akşam saatlerinde HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın paylaştığı konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

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Tanrıkulu: Operasyonel hâkim ve savcıların yarattığı adaletsizlikten HSK sorumludur

Tanrıkulu, Mehmet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:

"Altan dosyasında AYM kararını uygulamayan hâkimi terfi ettirerek Yargıtay üyesi yapan, Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararlarını uygulamayan hâkimlerle ilgili işlem yapmayan, Osman Kavala'nın AİHM kararlarını uygulamayan hâkimleri görevde tutan sizsiniz.

"Enis Berberoğlu ile ilgili AYM kararını uygulamayan hâkimler Çağlayan Adliyesi'nde halen adalet mi dağıtıyorlar? Esas "hatalı" olan sizsiniz. Değerlendirmelerimin tümünün doğru olduğu tecrübeyle sabittir.

"Operasyonel olarak kullanılan hâkim ve savcıların yarattığı adaletsizlik ve hukuksuzluktan birinci derecede başkanvekili olduğunuz HSK sorumludur."