CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan temmuz ayı hak ihlalleri raporu: Hükûmet, hak ihlalleriyle iktidarını sürdürebiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Temmuz 2020 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 162 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 4’ü çocuk toplam 213 kişi işkence ve kötü muameleyle karşılaştı, 110 toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis müdahalesi oldu. Raporu değerlendiren Tanrıkulu, hak ihlallerinin hükümet politikası olarak devam ettiğini vurgulayarak, “Rapor gösteriyor ki hükümet ancak hak ihlalleriyle iktidarını sürdürebiliyor” dedi.

Tanrıkulu'nun raporunda yer alan iddialar şöyle:

Yaşam hakkı ihlali: Silahlı çatışmalarda 54 kişi, sivil çatışmalarda 1 kişi öldü. 61 mültecinin cansız bedeni bulundu. 36 kadın öldürüldü, 10 işçi iş cinayetlerine kurban gitti.

İşkence: 4’ü çocuk 170 kişi işkenceyle karşılaştı. Ayrıca Cezaevlerindeki 43 kişi işkence ve kötü muamele gördüğünü belirtti.

Düşünce ve ifade özgürlüğü: 3 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci hakkındaki davadan mahkum oldu, 3 gazeteciye soruşturma açıldı. 178 erişim engeli kararı verildi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanın 20 kişi gözaltına alındı, 6 kişi hakkında soruşturma açıldı, 1 kişi para cezasına mahkum oldu.

Örgütlenme özgürlüğü: 4 yerel yönetici görevden alındı, 34 siyasi tutuklandı, 3 siyasi hakkındaki davalardan mahkum oldu, 1 parti binası basıldı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü: 110 etkinlik ve basın açıklamasına polis müdahalesi oldu, 10 etkinlik yasaklandı, basın açıklaması, eylem ve etkinlikte 316 kişi gözaltına alındı, 62 kişi eylem ve gösteri yürüyüşü nedeniyle hakkında açıklan davalardan mahkum oldu.

Raporu ANKA'ya değerlendiren Tanrıkulu, hak ihlallerinin hükümet politikası olarak devam ettiğini vurgulayarak, “Rapor gösteriyor ki hükümet ancak hak ihlalleriyle iktidarını sürdürebiliyor” dedi.