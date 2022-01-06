CHP'li Seyin Torun: Sayıştay Başkanı, Belediyeler Birliği'nin incelenmesi talebimizi kabul etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile yaptığı görüşmenin ardından, “Belediyeler Birliği’nin incelenmesi amacıyla kendisinden talepte bulunduk. O da bu talebimizi kabul ettiğini; bir takvim çerçevesi içerisinde mutlaka bu denetim görevinin yerine getirileceğini söyledi” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Görüşmeye; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da katıldı.

Torun, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Belediyeler Birliği’nin denetlenmesi ile ilgili Sayıştay Başkanlığı’mızdan randevu almıştık.

Bu sürece kadar Belediyeler Birliği ile ilgili sözlü olarak talebimizi ilettik. Daha sonra encümen üyelerimiz, yazılı olarak da Belediyeler Birliği kaynaklarının; hangi belediyeye ne kadar araç, ne kadar diğer türlü bağışta bulunduğunu öğrenmek istedi. Ama bize sadece, bizim belediyelerimize verilen araçlar ve diğer yardımlar verildi.

Halbuki biz dört soru sormuştuk onlara. Demiştik ki, hangi belediyeye ne kadar araç, ne kadar ekonomik yardım verdiniz? Belediyenin dışındaki kamu kurumlarına ne kadar yardım yaptınız? Ayrıca, yurt dışındaki belediyelere veya farklı birimlere yardım yaptınız. Ayrıca, birliklere ne kadar yardım yaptınız? Ama maalesef bu sorularımızın hiçbirine yanıt bulamadık. Ardından incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Sonrasında da Sayın Bilecek milletvekilimiz Yaşar Tüzün, İçişleri Bakanlığı Komisyonu’nu yeterli imzayı toplayarak olağanüstü toplantıya davet etti. Bugün de Sayıştay Başkanımız’dan randevu alarak kendisini ziyaret ettik ve Belediyeler Birliği’nin incelenmesi amacıyla kendisinden talepte bulunduk. O da bu talebimizi kabul ettiğini; bir takvim çerçevesi içerisinde mutlaka bu denetim görevinin yerine getirileceğini söyledi. Biz de kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık.

"Orada her belediyenin hakkı var"

Biz diyoruz ki, Belediyeler Birliği’ne; sonuçta belediyelere gelen kaynaklardan kesilen paralarla bütçeyi oluşturuyorsunuz. Orada her bir belediyenin hakkı var. Siz, bu oluşmuş kaynağı, bütçeyi ne şekilde harcadınız? Hangi kamu kurumuna, hangi il özel idaresine, hangi yurt dışı belediyesine veyahut da siyasi partilere mensup hangi belediyeye hangi kaynağı aktardınız? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bunu istiyoruz sadece. Kaldı ki, bir de yurt dışına bir sürü geziler düzenleniyor. Bu gezileri hangi amaca göre yaptınız, neye göre yaptınız? Kaldı ki bunları yaparken encümenden karar aldınız mı? Bu kesintileri yaparken Birlik meclisinden karar çıkarttınız mı? Bunları soruyoruz. Ama sorduğumuz bu sorulara maalesef bugüne kadar yanıt verilemediği için, hep geçiştirildiği için biz de son olarak Sayıştay Başkanımız’a geldik ve talebimizi ilettik.

Bundan sonra her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı arayacağız. Sonuçta bu hak, bu milletin hakkı. Seçilmiş belediye başkanlarımız milletimize hizmet ediyor. Milletimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyor. Ama siz, belediyelerden kesilen kaynaklarla oluşmuş bu bütçeyi keyfi olarak hiçbir şekilde o belediyelere dağıtmadan haksız, hukuksuz bir şekilde kendi paranız gibi harcıyorsanız, elbette ki biz de bu millet adına bu hesabı sormak zorundayız. Bunu takip etmek zorundayız. Bugün Sayıştaydık ama yarın eğer bu sorularımıza hala yanıt almazsak gerekli her demokratik ve hem hukuki haklarımızı kullanacağız.

Sayıştay’ın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak incelmelerini yapacaklarını ifade ettiler. Tabi ki yani haziran ayı itibarıyla takvim başlıyor. Sayıştay takvimi, inceleme… Eylül, ekim itibariyle sonuçlar, raporlar açıklanıyor.

Birçok konudan bihaber oluyorlar. Son zamanlarda sürekli yurt dışı gezileri olsun başka şeyler olsun davet ediyorlar ama bunun da ne amaçla yapıldığını biliyoruz biz. Şu anda belediyelerimize de zaman zaman araç gönderme gayreti içindeler, ama biz şunu istiyoruz, benim belediyeme de göndermişsen, başka partilere mensup belediyelere de göndermişsen, bunun bilgisini ver, şeffaf ol. O kaynak senin babanın malı değil. Orada her bir belediyenin hakkı var. Hakka hukuka göre hareket et. İstanbul ile ilgili bir konu geçmedi.”