CHP'li Şevkin: Bekçi terörüne derhal son verilmelidir

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, son günlerde artan bekçi şiddeti hakkında yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan; tam tersine, vatandaşların korkulu rüyası hâline gelen, kimden neyi koruduğu bilinmeyen bekçi terörüne derhal son verilmelidir” dedi.

Dr. Şevkin, mecliste yaptığı konuşmada Adana’da bir bekçinin bayram günü bir vatandaşı öldürüp başka bir bekçi arkadaşını yaraladıktan sonra kendi silahıyla intihar ettiğini belirtti. Şevkin, Batman’da 15 yaşındaki bir gencin bekçiler tarafından dövüldüğünü, İstanbul’da bir gencin yine bekçiler tarafından dövüldüğünü, yine İstanbul’da genç bir vatandaşın ters kelepçeye maruz kaldığını kaydetti.

Öte yandan İstanbul’da havaya ateş açan bekçilerin kaos yarattığını, vatandaşları korku ve paniğe sevkettiğini, halkın bekçilerden korunmak için polis çağırmak zorunda kaldığını söyleyen Dr. Şevkin, “Tüm bunlar son bir haftada yaşandı. Silah taşıma yetkinliğine sahip olmayan bekçilerin elindeki silahlar derhal alınmalıdır. Ayrıca kolluk kuvvetleri varken aynı yetkilerle donatılan bekçilik uygulamasının yeni bir kaosa neden olduğu açıktır. Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan; tam tersine, vatandaşların korkulu rüyası hâline gelen, kimden neyi koruduğu bilinmeyen bekçi terörüne derhal son verilmelidir” diye konuştu.