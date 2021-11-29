CHP'li Sertel: TRT'ye aktarılan elektronik cihazlardan kesilen bandrol ücretleri kaldırılsın

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Meclis'te sunduğu kanun teklifinde TRT’ye aktarılan bandrol ücretlerinin de kaldırılmasını istedi.

Sözcü'nün haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “TRT halkın cebine elini sokmuş, çekmiyor, bandrol ücretlerinden beslenmeye devam edecek. Telefon, TV cihazı, tablet ve bilgisayarlardan bandrol ücreti alıyor. Elektrikten kesilen TRT payları kaldırılıyor ama bu yetmez, bandrol ücretleri de kaldırılmalı'' dedi. Sertel konuşmasına şöyle devam etti:

“2018'de TRT'nin bandrol geliri 1 milyar 703 milyon 800 bin lira. 2020'de ise 2 milyar 619 milyon 573 TL'ye çıkmış. Bu paraları vatandaş ödüyor. TRT'nin gelirlerinin sadece yüzde 10'u ilan ve reklamdan oluşuyor. Çünkü reklam alamıyor, sırtını halka yaslamış. Bütçesini de yüksek rakamlı dizi filmlere ve dış yapımlara harcıyor. Elektronik cihazlardan kesilen bandrol ücretleri neden sadece TRT'ye veriliyor. Ya kaldırılsın ya da bir kritere göre tüm kanallar arasında eşit ve adaletli şekilde dağıtılsın.”