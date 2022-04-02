CHP'li Sertel: Milli Piyango devredildiği günden bu yana hiç denetlenmedi

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, 2020 yılında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen Milli Piyango’nun 2 yıldır hiç denetlenmediğini söyledi.

Milli Piyango İdaresi’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu’nda konuşan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel “Sürekli devreden ikramiyeler, kasaya çıkan yılbaşı biletleri gibi çok sayıda iddialar gündemden düşmüyor. Sözleşme gereği Sisal-Şans ortak grubunu düzenli olarak denetlemesi gereken Milli Piyango İdaresi ise 1,5 yıldır denetim yapmamış. Yani tabiri yerindeyse Demirören’in de içinde olduğu Sisal-Şans grubu istediği gibi at oynatıyor. Olan da bir umut peşinde koşan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor” dedi.

"Yasa dışı bahisle etkin mücadele edilmiyor"