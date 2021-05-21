CHP'li Sertel'den Bakan Soylu'ya 'Çav Bella' sorusu: Hani failleri yakalayıp ezan dinletecektiniz!

İzmir'de camilerin merkezi sistem frekansına girilip bazı camilerden "Çav Bella" şarkısı çalınarak korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili soruşturmanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen fail ya da failler bulanamadı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Hani failleri en kısa sürede yakalayıp ceza olarak ezan dinletecektiniz?" diye seslendi.

İzmir'de geçen yıl 20 Mayıs'ta bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe “halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklanmıştı. Özdemir'in avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz, 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı' gerekçesiyle reddedilmişti. Özdemir hakkında savcılık tarafından “halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, aylar sonra Özdemir tahliye edilmişti.

"Hani ezan dinletecektiniz"

Ancak, skandalın üzerinden tam bir yıl geçmesine karşın, olayın fail ya da failleri bir türlü bulunamadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığını duyurduğu soruşturmada da herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Çav Bella skandalının yıldönümünde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Sayın Süleyman bey, İçişleri’nin Bakanı... Bugün İzmir’in camilerinden Çav Bella şarkısının çalınmasının yıldönümü. Failleri en kısa sürede yakalayıp ceza olarak ezan dinletecektiniz. Ne oldu? Bugünlerde çok meşgulsünüz, hatırlatayım istedim" dedi.