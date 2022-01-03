CHP'li Sertel açıkladı: Yılbaşından sonra kömüre yüzde 38 zam daha geldi, AKP köylüye kazma kürek yaktıracak!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, elektrik ve doğalgaza yeni yılda gelen yüksek zamların ardından bir zammın da kömüre geldiğini duyurdu. Eylül ayında yüzde 33,72 ile ayın zam şampiyonu olan kömüre yalnızca 1 ay sonra yüzde 28,69 daha zam gelerek 2 aylık zam oranının yüzde 72’ye yükseldiğini aktaran Sertel, yeni yılın ilk günleriyle ise kömüre yüzde 38 daha zam geldiğini söyledi. CHP'li Sertel, yeni yılla birlikte 1 ton kömürün satış fiyatının 3 bin lirayı bulduğunu belirtirken, "AKP’nin zam zulmü köylüye, çiftçiye kazma kürek yaktıracak” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen kömüre yüzde 38 oranında zam geldiği bilgisini edindiğini söyledi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “TKİ’den henüz resmi bir açıklama yok ancak bu sabah sisteme giren bayiler zamlı fiyatlarla kömür almaya başladılar. Yalnızca 4 ay önce tonu bin 300 lira civarında olan kömürün fiyatı yüzde 110 artarak 3 bin lirayı buldu. Elektrik, doğalgaz derken vatandaş kömür de kullanamayacak. Bu AKP iktidarı en sonunda vatandaşa kazma, kürek yaktıracak” dedi.

Bayilerin sistemine yansıdı

İzmir’de faaliyet gösteren bir bayinin aralık sonu itibarıyla bir ton Soma kömürünü KDV dahil bin liraya aldığını ifade eden Atila Sertel, 3 Ocak itibarıyla aynı bayinin TKİ’den bir ton kömürü KDV dahil bin 380 liraya temin edebildiğini açıkladı.

TKİ’nin zam oranlarını açıklamamasını da eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “TKİ’nin web sitesine girdiğinizde zamma dair bir açıklama yok. Ama TKİ’den kömür alan bayiler kurumun sistemine girdiklerinde yüzde 38’lik zamla karşılaştılar. TKİ, zammı duyurmayınca zam gelmemiş mi oluyor? Kömürü yüzde 38 zamlı alan bayiler vatandaşa da mecburen zamlı yansıtacaklar. İzmir’deki bir bayi bir ton Soma kömürünü 2 bin 500 liraya satacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da bu fiyatlar 3 bin lirayı bulacak. Kış boyunca 2-3 ton kömür yakan vatandaşlar ne yapacak? Kömür köylerimizde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Eskiden ton ton kömür alan köylümüz şimdi birer ikişer torba alıp kışı geçirmeye çalışıyor. AKP’nin zam zulmü köylüye, çiftçiye kazma kürek yaktıracak” diye konuştu.