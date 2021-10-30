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CHP'li Şener: İslam tarihinin en karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır

“Erbakan Hoca ‘Bunlar İsrail'e asker oldular' demiştir"

30 Ekim 2021 19:16

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “İslam tarihinin en karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

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