CHP'li Şener: İslam tarihinin en karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır

"Bağırmaya çağırmaya bakmayın olan bitene bakın. Sonra Gazze açıklarından Gazze’den gözle görülecek mesafeden doğal gaz çıkarıyor. Akdeniz’de biz Suriye ile kapışırken o gaz ve petrol yataklarının peşinde koşuyor. Yani bunlar az maliyetler değil ki sonra İslam dünyasının bu dönemde çektiği acıyı ne Moğol istilalarında çekmiştir İslam dünyası ne haçlı seferlerinde istilasında çekmiştir. En karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Milyonlarca insan ölmüş çocukların masumiyeti kalmamış evler barklar her taraf tarumar olmuş kadınlar köle pazarlarında satılmış Müslümanlar Müslümanların şerrinden kurtulmak için Hristiyan ülkelere sığınmak için Akdeniz'de elverişsiz botlarla Avrupa’ya geçmek için uğraşırken akidenize gömülmüşler Akdeniz mezarları olmuştur. Ne büyük bir acıdır. Bu acıların kaynağı ne politikalar İslamidir diyebilir misin?"

"Yanlış politikalar, her yaptığı yanlış”

"Erbakan hoca söylerdi bunlar İsrail’e asker oldular. Çıkan sonuca bakıyorum teşhisi o günden koymuş. Söyledikleri bugün doğru çıkıyor. Genel geçmişe doğru ne oldu bitti diye ayrıntılara boğulduğun zaman göremezsin. Ayrıntılarla kamuoyunu boğmaya çalışıyor. Bu Erdoğan'ın Ortadoğu politikaları nedeniyle Türkiye ne kazandı diye hesap yap. Bir de İsrail ne kazandı diye hesap yapın. Bir de İslam dünyası ne kaybetti diye hesap yapın o zaman göreceksiniz ki gerçekten tam bir İsrail politikası bu kadar net. Şimdi bu politikalara ben Meclis'te niye oy vereceğim elbette hayır vereceğim. Yanlış politikalar her yaptığı yanlış.”