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Ekonomi

CHP'li Selin Sayek Böke: İktidar yasadışı borçlanıyor, acilen Meclis'e ek bütçe sunulmalı

24 Eylül 2020 17:10

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, hükümetin yetkisini 57,2 milyar TL aşarak yasa dışı borçlandığını kaydetti. Böke, TBMM'ye Ek Bütçe Kanun Teklifi sunulup sunulmayacağını, bu borçlanma ile hangi harcamaların yapıldığını ve bu borçların nasıl kapatılacağını sordu.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Böke, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İktidar borçlanmada sınır tanımıyor. Yılbaşında 140.1 milyar TL olarak belirlenen borçlanma limitini 2 kez artırıp 154.8 milyar TL’ye çekti. Yetmedi, yasal yetkisini 57.2 milyar TL aştı. Şu anda yasadışı borçlanıyor. Acilen Meclise ek bütçe sunulmalı. Hem uyardık hem sorduk!"

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