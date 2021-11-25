CHP'li Şeker: Bütçeden 36 milyar kaybettiniz; bu bütçeyle Sağlık Bakanlığı yönetilemez

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Sağlık Bakanlığı bütçesi ile ilgili “116 milyar lira olarak geldiğinde döviz kuru 9,19’du. Yani 12 milyar 613 dolar olan bütçe, 9 milyon 600 bin dolara düşmüş oldu. 36 milyar lira kaybettiniz, daha Genel Kurul bütçesine gelmeden. Bu bütçeyle Sağlık Bakanlığı yönetilemez” dedi.

Ali Şeker, kur artışının bütçeye verdiği zararı “Bütçe, 116 milyar lira olarak geldiğinde döviz kuru 9,19’du. Yani 12 milyar 613 olan bütçe, 9 milyon 600 bin dolara düşmüş oldu. 36 milyar lira kaybettiniz daha Genel Kurul bütçesine gelmeden. Bu bütçeyle Sağlık Bakanlığı yönetilemez” sözleri ile değerlendirdi.

Ali Şeker, şunları söyledi:

“Hekimler yürüyüşte ve talepleri var. Taleplerin başında özlük hakları ve yıpranma geliyor. Sizler alkışlıyorsunuz ama alkışlamak yetmez. Haklarını vermek gerekiyor. Mutlaka bu süreçte emeklilik hakları ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Aşı karşıtlığı ile mücadele etmek gerekiyor. HPV aşısını yapmak gerekiyor, kanser olmasını beklemek gerekiyor. Toplam 737 bin sağlık çalışanı var dediniz, yeterli değil, atama bekleyen sağlık çalışanları var. Hekimlerin hasta akmada sıkıntısı var. Üniversite hastanelerinin borç yükü altında ezilme durumunda. Üniversite hastanelerine genel bütçeden ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Her gün 3-4 hekim yurt dışına gidiyor. ‘Afganistan şartlarında çalışıyoruz, tazminatlar açıldığında çok yüksek tazminatlar açılıyor, Amerika şartlarında’. Bu bütçede personele yüzde 31 artmış ama mal ve hizmetler yüzde 77 artmış. Bütçe şehir hastanelerine ve müteahhitlere gidiyor.”