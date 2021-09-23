CHP’li Şeker: Barınma konusunda çaresiz kalan gençler şimdi de başka vakıf ve cemaatlerin kucağına itiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, üniversitelerde 3 milyon 800 bin öğrenci varken yurt kapasitesinin yalnızca 719 bin olmasına dikkat çekti. Her 5 öğrenciden 4’ünün barınacak yer bulamadığını belirten Şeker, “Her 5 öğrenciden yalnızca 1’i yurtta barınma imkânı bulurken kalan 4 öğrenciye AKP sırtını dönüyor. Bu öğrenciler, bile isteye cemaatlerin kucağına itiliyor” dedi.

Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, AKP’nin 19 yıllık iktidarını rant odaklarının taleplerine göre şekillendirdiğini dile getirdi.

Şeker, “Geçmişte de AKP gençlerin barınma sorununu bilerek yok saydı ve gençler 15 Temmuz darbesini yapan Gülen cemaatinin yurtlarına mecbur bırakıldı. Geçmişte Gülen cemaatine barınma konusunda alan açan AKP, barınma konusunda çaresiz kalan gençleri şimdi de başka vakıf ve cemaatlerin kucağına itiyor. AKP, anayasal yükümlülüğü olan sosyal devletin gereğini bilerek yapmıyor” açıklamasını yaptı.

Şeker şu ifadeleri kullandı: