CHP’li Şeker: Barınma konusunda çaresiz kalan gençler şimdi de başka vakıf ve cemaatlerin kucağına itiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, üniversitelerde 3 milyon 800 bin öğrenci varken yurt kapasitesinin yalnızca 719 bin olmasına dikkat çekti. Her 5 öğrenciden 4’ünün barınacak yer bulamadığını belirten Şeker, “Her 5 öğrenciden yalnızca 1’i yurtta barınma imkânı bulurken kalan 4 öğrenciye AKP sırtını dönüyor. Bu öğrenciler, bile isteye cemaatlerin kucağına itiliyor” dedi.
Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, AKP’nin 19 yıllık iktidarını rant odaklarının taleplerine göre şekillendirdiğini dile getirdi.
Şeker, “Geçmişte de AKP gençlerin barınma sorununu bilerek yok saydı ve gençler 15 Temmuz darbesini yapan Gülen cemaatinin yurtlarına mecbur bırakıldı. Geçmişte Gülen cemaatine barınma konusunda alan açan AKP, barınma konusunda çaresiz kalan gençleri şimdi de başka vakıf ve cemaatlerin kucağına itiyor. AKP, anayasal yükümlülüğü olan sosyal devletin gereğini bilerek yapmıyor” açıklamasını yaptı.
Şeker şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin eğitim anlamında en önemli çekim merkezlerinden biri olan İstanbul’da öğrenci sayısı, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde örgün eğitim için 581 bin 954 iken 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yine örgün eğitim için 802 bin 131 olmuş. Yabancı öğrencilere baktığımızda da önemli bir artış görüyoruz. İstanbul’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 14 bin 59 iken 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle 56 bin 102’ye çıkarak 4’e katlanmış.''
“2013-2014 yılında KYK’nın İstanbul’daki yatak kapasitesi 13 bin 304 iken bu kapasite bugün yalnızca 24 bin 651”
Yurt sayılarına baktığımızda ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılında KYK’nın İstanbul’daki yatak kapasitesi 13 bin 304 iken bu kapasite bugün itibariyle yalnızca 24 bin 651 olmuş. İktidar tabela üniversite açmakla övünürken bu üniversiteleri tercih edecek gençlerin barınma sorununu görmezden geliyor. Özellikle de yurt bulamadığı için kız öğrencilerin eğitim hayatından koparılmasına sebep oluyor." (ANKA)