CHP'li Sarıbal'dan mazot zammına tepki. Traktörüne zaten mazot alamayan çiftçi, bu maliyetlerle ne üretecek

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kuraklıkla ilgili gittiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden petrol ürünlerine yapılan zammı eleştirdi. Sarıbal, “Traktörüne zaten mazot alamayan çiftçi bu maliyetlerle ne üretecek, bu fiyatlarla ne kazanacak, bu verimlilikle ne elde edecek de tarımı sürdürsün. Hükümet kısaca çiftçiye, ‘Batın’ mesajı vermiştir" dedi.

Kuraklığın etkilediği Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde incelemelerde bulunan CHP'li Sarıbal, petrol ürünlerine yapılan zammı Diyarbakır’dan değerlendirdi. Kayapınar Deneklitaş Mahallesi’nde, buğday tarlasından yaşanan kuraklığın boyutlarını aktaran Sarıbal şunları söyledi:

“Kuraklığın ne kadar etkili olduğunu şu tarlada görüyoruz. Buğday tarlası burası ama geldiğimiz noktada bırakın ürün almayı hasat bile çıkaramadığı için hayvanlara mera olarak sunulmuş. Kuraklık sadece Diyarbakır Şanlıurfa Mardin çiftçisini değil, tüketiciyi de etkiliyor. Çok ciddi ürün azlığı var. Bu gıda riski içermektedir. Bizi ithalata zorlamaktadır. Çiftçi borcun içerisindedir. Bu yaşadıklarımız kader değil, siyasetin iktidarın başarısızlık karnesidir."

Mazot ve benzine yapılan zamları da eleştiren Sarıbal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle mazota yüzde 10’a yakın yapılan zam tarımda ciddi kuraklık ve üretim probleminin yaşandığı dönemde mazota bir gecede yüzde 10’a yakın zam yapıldı. Yaklaşık 67-68 kuruş zam yaparsanız. Bu iktidarın iflası demektir. Çünkü o yüzde 10 zam, piyasaya petrole dair bütün ürünlere yüzde 20-30 zam olarak yansıyacaktır. Traktörüne zaten mazot alamayan çiftçi bu maliyetlerle ne üretecek de bu fiyatlarla ne kazanacak da bu verimlilikle ne elde edecek de tarımı sürdürsün. Hükümet kısaca çiftçiye, ‘Batın’ mesajı vermiştir.

18 yıldır faaliyete geçmesi gereken barajlarda ne yazık ki tarım sulaması yapılmamaktadır. O barajlardan bu coğrafyanın suyundan elde edilen elektrik çiftçiye çok pahalı verildiği için çiftçi ikinci ürününü bile ekmiyor.”

Buğday tarlasının sahibi çiftçi ise, “Elektriği bize pahalıya veriyorlar. Bir haftalığa 13 bin lira fatura var elimizde. Biz maliyetini bile çıkaramıyoruz. Bir dönümüne su işleri bize 170 lira para veriyor ‘Sulayın’ diye zaten 100 kilo buğday yok içinde” dedi.