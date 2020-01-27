CHP'li Sancar: Bedelli askerlere AFAD eğitimi verilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, afetlere müdahale konusunda bedelli askerlik yapanlara bir ay süreyle AFAD eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.

Olası İstanbul depremine dikkat çeken CHP'li Sancar, İstanbul’da 7,5 şiddetinde bir deprem beklendiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ağzından duyduk. Burada siyasetin ötesinde bir konu var. Milli Savunma Komisyonu’nda daha önce de önerdik. Bedelli askerlik yapanların 1 aylık AFAD eğitimine tabi tutulmasını talep ediyoruz. Bu konu oldukça önemli ve zaruridir.” dedi.

Sancar konuşmasının devamında, “Bugün bu faaliyetler nakil olarak yapılıyor. Ekipler bir kentten başka bir kente giderek müdahalede bulunuyorlar. Örneğin Denizli’den Artvin'e, Artvin'den Elazığ’a, Elazığ’dan Antalya’ya şeklinde ekipler hareket ediyor. Dolayısıyla yorgun bir güç ile müdahale yetersiz kalır.



AFAD eğitiminin askerlik kadar, vatan savunması kadar önemli olduğunu birkaç gündür izleyerek görmekteyiz. Bu konunun Milli Savunma Komisyonu’nda değerlendirilmesini istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sancar, konuyla ilgili önerge hazırlayarak önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceklerini aktardı.