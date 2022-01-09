CHP’li Salıcı: Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 50’yi geçmiş durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Doğu, Karadeniz, İç Anadolu ve yurt dışı için ayrı ayrı çalışma grupları oluşturduk. Partimizin oylarında genel bir yükseliş var. ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 50’yi geçmiş durumda. İktidar değişiyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Salıcı, "Biz özel bir şey yapmıyoruz. Bir Millet İttifakı var, öbür tarafta da ‘Buraya dahil olma çabamız yoktur' diyen HDP var. Dolayısıyla biz başka bir süreç yürütüyoruz. HDP bağımsız bir süreç yürütüyor. AKP bizi HDP ile yan yana görmek istiyor ama öyle bir konu yok" açıklamasını yaptı.