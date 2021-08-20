CHP'li Salıcı’dan Kılıçdaroğlu çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, İzmir'de 12. Bölge Toplantısı'nda "Bana göre Cumhurbaşkanı olacak kişi ittifakın lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu" dediği öğrenildi.

CHP, İzmir 12. Bölge Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda örgüte seçime hazırlıklı olma çağrısında bulunan Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehirlerin neredeyse tamamı kazanıldı. Yerel seçimlerde başarılı olabileceğimizi gördük. Bundan sonraki süreçte de başarılı olacağız. Peki bu ittifakı kuran kim? Kemal Kılıçdaroğlu. İttifakı ayakta tutan kim? Yine kendisi. Genel başkanlar arasında AKP’nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi ki ittifak bileşenleri ile adayımıza karar verilecek."

Örgüte seçime hazırlıklı olma çağrısında bulunan Salıcı’nın, CHP iktidarında Türkiye'yi yönetecek liyakatli, genç, işin ehli kadrolara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, devleti yönetebilecek liyakata sahip olan kişilerin şimdiden belirlenerek hazırlık yapılması talimatı verdiği öğrenildi.