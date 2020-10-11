CHP’li Salıcı’dan “FETÖ’nün her ayağına girildi, bir siyasi ayağına girilmedi diyen MHP’li Kalaycı’ya tepki: Elinizden tutan mı oldu? 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “FETÖ’nün her ayağına girildi, bir siyasi ayağına girilmedi” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’ya tepki gösterdi. Salıcı, Kalaycı’ya “O zaman bu işin siyasi ayağına da gireydiniz. Elinizden tutan mı oldu? Hayıflanmanın bir anlamı yok, bu şikayeti ortağınıza yapacaksınız” dedi.

Kanal 42 Televizyonunda yayınlanan “Sümen Altı” programının bu haftaki konuğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı oldu.

Salıcı, “FETÖ’nün baklavacı ayağına girdiler. Esnaf ve ticaret ayağına girdiler. FETÖ’nün siyasi ayağına girecek olanlar kim? Benim istihbarat örgütüm yok. Benim arkamda bir ordu da yok, polis teşkilatı veya kolluk kuvveti de yok. Yargı da yok ama iktidarın elinde bunların hepsi var. İktidar, ‘Bu işin siyasi ayağını araştırıyoruz, bununla ilgili önümüze somut veriler getirin’ diyemez mi? Peki neden bunlar denilmiyor? Bu denilse emin olun AK Partinin yarısı kalmaz. Partinin yarısı gider.” diye konuştu.

Salıcı, “Bu isimlerin fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Siz, kaç tane CHP’li siyasetçinin fotoğrafını gördünüz? AK Parti, bu meseleyi parti içi yükselme, torpil vesilesi olarak görmedi mi? Bu, CHP’nin toprağında yetişmez. Hadi çıkarsınlar ortaya. Bu konudan şikayetçi olan MHP içindeki siyasi yönetici, bu sitemini ortağına söyleyecek” ifadesini kullandı.