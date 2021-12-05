CHP'li Salıcı'dan Erdoğan'a yanıt: Ne yalan söyleyeyim biz çok güldük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Mersin mitingine ilişkin sözleri ve Valiliğin yaptığı sayı açıklamasını değerlendirerek, "Ne yalan söyleyeyim biz çok güldük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Siirt’te ‘‘Siyaset er meydanında kendi mecrasında yürütülür. İşte siyaset burada. Bak bugün Mersin’deydin. Kardeşlerim Mersin’de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki ‘bize daha büyük alan verilseydi’. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde’’ demişti.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’ne Cumhuriyet Meydanı’nı vermeyen ve Umut Meydanı’na yönlendiren valilik, dünkü miting alanında 21 bin 500 kişi olduğunu duyurmuştu. Salıcı, bu açıklamayı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek ve şu açıklamayı yaptı:

‘‘Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Neden mi böyle diyorum? Çünkü biz dün mitingde görevli polislerle görüştük, onlarla sohbet ettik. Onların bize söyledikleri ortada. Ama belli ki polis şefleri böyle bir bildirimde bulunmuş. Emin olun o polislerin, bizimle konuşan polislerin de iç dünyasında burukluk vardır. Bakın dün Mersin tarihi bir miting yaşadı. Bugüne kadar hiç bu kadar dolu bir miting görmedi bu kent. Yukarıdan çekilen bir video var. O video dahi kalabalığın bütününü yansıtmıyor. Alana giremeyen binlerce insan yan sokaklardaydı.’’

"Bütçe maratonu başlıyor"

Herkesin merakla beklediği bir diğer konu, hiç şüphesiz bundan sonra mitinglerin devam edip etmeyeceği. Bu soruyu ‘‘ikinci miting nerede olacak’’ sorusu takip ediyor. Oğuz Kaan Salıcı, Mersin mitinginden sonra öncelikle dikkatlerini Meclis’teki bütçe görüşmelerine çevirdiklerini miting sürecini gelecek hafta planlayacaklarını dile getirdi.

‘‘Önümüzdeki hafta tüm gücümüz ve dikkatimizde Meclis’te olacağız. Bütçe maratonu başlıyor. Sayın genel başkanımız da açılış konuşmasını yapacak. Sonrasında da 17 Aralık’a kadar bütçe görüşmeleri olacak. Bu nedenle önceliğimiz burada olacak. Ama genel merkezde mitinglerle ilgili süreci de görüşeceğiz.’’

"Örgütümüz Kocaeli’nde ikinci mitingi yapmak için hazır"

Kamuoyunda ikinci mitingin Kocaeli’de yapılacağı iddiaları çok yoğun. İşçi kenti olarak bilinen Kocaeli yakın zamana kadar AKP'nin Sakarya ile birlikte Marmara Bölgesi’ndeki kalesiydi. Ancak özellikle ekonomik krizin Kocaeli’deki tabloyu değiştirdiği söyleniyor.

Oğuz Kaan Salıcı, Kocaeli iddiaları hakkında, ‘‘İzmit’ten böyle bir talep var. Evet örgütümüz Kocaeli’nde ikinci mitingi yapmak için hazır. Ama biz henüz kararımızı vermiş değiliz. Önümüzdeki hafta ya da haftalarda bu netleşecek’’ değerlendirmesinde bulundu.

"Durum gerçekten vahim"

Oğuz Kaan Salıcı, durumun bir dokun bin ah işit olduğunu söylüyor. Yalnız işçi, esnaf, emeklinin değil çiftçinin de çok dertli olduğunun altını çiziyor:

‘‘Alanda her kesimden insan vardı. Adana’dan da gelenler vardı, Mersin’in köylerinden gelen de. Herkes çok sıkıntılı, herkes çok öfkeli. Esnaf, işçi herkes ekonomik krizden bahsediyor. Ama çiftçi kan ağlıyor. 40 kuruşluk limonları dalında kalmış. Toplamamışlar. Neden biliyor musun? Sadece toplama maliyeti 60 kuruş. O limonlar dallarda kuruyor. 1 liralık, 1 lira 20 kuruşluk limonları toplayıp satabiliyorlar. Durum gerçekten vahim, bazı çiftçiler ağaçlarını sökmeyi düşünüyor.’’