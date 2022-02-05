CHP’li Salıcı: Bu kara kışta battaniyelerle ısınmaya çalışanlar var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisini anımsatarak, "Bu kara kışta battaniyelerin altında ısınmaya çalışıyorlar. 2022 yılında Türkiye'nin geldiği manzara maalesef bu. Biz seçimden sonra teslim aldığımız iktidarı kimsenin kafasına vurmak için değil, bize oy veren vermeyen herkesi kucaklamak için kullanacağız" dedi.

İzmir'de CHP'ye katılan 450 yurttaşın rozetleri Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle takıldı. Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko ile Özcan Purçu ve partililer katıldı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, törende şunları söyledi:

"İki günden beri elektrik bile bulamayan Ispartalılar var"

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir şeyleri iyi yapıyor olsaydı bugün CHP'ye katılmazdınız. Birçok şeyi bilerek isteyerek eksik ve kötü yaptı. Elektrik faturalarından canı yanmayan kaldı mı? Kirasının yarısı kadar fatura ödeyen esnaf var. Sokağa çıkan, bunu protesto eden vatandaşlarımız var. İki günden beri elektrik bile bulamayan Ispartalılar var. 48 saatten daha uzun süredir elektrik kesik. Geceleri mum ışığında oturuyordu vatandaşımız, gündüz sokağa bile çıkamıyordu. Telefonunu dahi şarj edemiyordu. Bu kara kışta battaniyelerin altında ısınmaya çalışıyorlar. 2022 yılında Türkiye'nin geldiği manzara maalesef bu. Biz bu manzarayı yaşıyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetinin Türkiye'yi getirdiği yeri görüyorsunuz. Bu politikalara son verilsin diye, geleceğin iktidarına Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğiniz için büyük mutluluk duyuyoruz.

"Beşli çeteyi sevenlerin partisi değiliz"

"Nerden geldiğinize bakmıyoruz. 'Neden geç geldiniz?' diye sormuyoruz. 6 oklu, Atatürk'ün kurduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde iktidara yürüyen CHP ile mücadele edeceğiniz için size teşekkür ediyoruz. 40 yıldan beri emek veren arkadaşlarımız gibi bugün katılanlar da yol arkadaşımızdır. Burası 5'li çetedekileri sevenlerin partisi değil. Devletin ihalelerini hesapsız verenlerin partisi değil. Pudra şekerini pudra şekeri olarak tanıyanların partisi. İnsanların inançlarına saygılı olan, laikliğin temsilcisi olan bir siyasi parti. Herkesin barış içinde özgürce yaşayabilmesini temin etmek isteyen, batının da doğunun da eşit olması gerektiğini savunan bir parti. Birisi açken tok yatamayanların partisi. CHP, tanımadığı insanlara da yardım edenlerin partisi. Pandemide askıda fatura diye bir uygulama ortaya koyan o soğukta kalmasın diye tanımadığı birilerinin faturasını ödeyebilenlerin partisi. Vatandaşa hijyenik ekmek ulaştırabilmek için iktidarla uğraşanların partisi. Yoksullukla gurur duymuyoruz. Ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Seçim günü CHP'yi sandıkların başında oy neyse öyle çıkabilsin, kimse manipülasyon yapamasın diye çalışıyoruz. Seçimden sonra teslim aldığımız iktidarı kimsenin kafasına vurmak için değil, bize oy veren vermeyen herkesi kucaklamak için mücadele ediyoruz."



Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıya da değinen Salıcı şunları kaydetti:

"Provokasyon olduğunun farkındayız"

"2022 yılında halen Samsun'da Onur Anıtı'nı, Atatürk'ü sindiremeyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Provokasyon olduğunun farkındayız. Mustafa Kemal Atatürk herkesin gönlünde. Ülkenin ortak değeri. Semboller üzerinden saldırabilirsiniz. Onu kimsenin gönlünden alma imkanına sahip değilsiniz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve CHP'nin daha da güçlenerek iktidar mücadelesini seri adımlarla yapacağının bilincindeyiz. "



CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Türkiye'nin dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de derin karanlığın aşılması için dayanışma ile yürüyen yeni bir siyasete ihtiyaç var"

"Türkiye'de derin karanlığın aşılması için dayanışma ile yürüyen yeni bir siyasete ihtiyaç var. CHP'nin yaptığı tam da bu işte. Toplumu kimlikleri üzerinden ayrıştıran, birbirine düşman etmek üzere gayret gösteren iktidar siyasetinin karşısında; hepimizin eşit olduğu, dayanışma ile var olduğu anlayışla aramıza hoş geldiniz diyoruz. Dayatılan karanlık, bu umut ışıkları ile aşılacak. Bir arada duran, toplumu yeniden ayağa kaldıran irade böyle büyüyecek. Nasıl sizler ilk adımı attıysanız artık göreviniz henüz katılmamış olanlara 'Adres burası' demek. Bir arada durabilirsek dayatılan yıkımın karşısında yeniden ayağa kalkacak devleti, toplumsal birlikte var edebiliriz. Yıkıcı siyasetin sonucu derin bir ekonomik buhran, 8 milyon vatandaşımızın işsizliğin karanlığına gömülmesi… Her akşam yeni zamların ağır gerçekliği evlerimizin en derinine kadar soktuğu bir karanlık ile karşıyayız. Bunu aşmak için bir arada durmaya, demokrasiyi var etmek için farklı sesleri hep birlikte söylemeye, özgürlüğü yaşatmak için özgür alanları CHP’de olduğu gibi büyütmeye ihtiyacımız var."



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise şöyle konuştu:

"84 milyonun mutlu ve barış içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız"

“CHP üyesi olmak bir onurdur, size ve bize çok önemli bir sorumluluk ve misyon yükler. CHP köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden alan, milli mücadeleyi örgütleyen, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını sağlayan ve bu mücadeleyi başarıya ulaştıran bir parti… Her türlü imkan varken çoklu parti sürecini hayat geçiren, demokrasiden yana bir parti. Ekonomik kriz artık herkesi etkiliyor, cüzdanınızda, mutfağınızda hissediyoruz. Özellikle son birkaç ayda bütün milletimiz çok küçük bir azınlık haricinde fakirleşti, yoksullaştı. Bu bir kader değil, tesadüf değil; ülkeyi yönetenlerin tercihi. Biz bu yaşadığımız sıkıntıları düzeltmek için; adaleti, demokrasiyi, barışı, hoşgörüyü getirmek için mücadele veriyoruz. Bunda da muvaffak olacağımıza inanıyorum. Geçmişte farklı partilere oy vermiş üye olmuş olabilirsiniz, bunların hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. Çünkü bizi bir arada tutan ortak değerler var. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimiz ve bayrağımız bizim kırmızı çizgimiz. Bunların dışındaki farklılıklarımız zenginliklerimizdir. 84 milyonun mutlu ve barış içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.” (ANKA)